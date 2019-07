Tập luyện giáo phái lạ để chữa bệnh, người phụ nữ Hà Nội đột quỵ não

(Kiến Thức) - Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công ca bệnh đột quỵ não do tin lời "tập luyện giáo phái lạ", không cần uống thuốc.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nhưng tin tưởng tập luyện phái giáo lạ sẽ không cần dùng thuốc, không ngờ phải cấp cứu đột quỵ.

BS Phạm Văn Cường, Trung tâm Đột quỵ, BV TƯ Quân đội 108 cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị M., 69 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội được chuyển vào cấp cứu giờ thứ 2 sau đột quỵ trong tình trạng lơ mơ, liệt hoàn toàn nửa người phải, rối loạn ngôn ngữ hỗn hợp. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính dựng mạch máu não phát hiện tắc động mạch não giữa bên trái, chẩn đoán nhồi máu não cấp do huyết khối từ tim.

Người nhà cho biết, bà M. có tiền sử rung nhĩ, thay van hai lá cơ học 5 năm trước, đang điều trị thuốc chống đông đường uống. Tuy nhiên 3 tháng nay, bà M. học theo giáo phái lạ vì tin “tập cái này không cần dùng bất cứ loại thuốc nào”, 1 tuần trở lại đây, bà bỏ thuốc hoàn toàn.

Bệnh nhân được cấp cứu can thiệp kịp thời với thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Sau đó bệnh nhân được tiếp tục điều trị “bắc cầu”, can thiệp tái thông mạch bằng dụng cụ cơ học. Sau can thiệp, bệnh nhân phục hồi tốt, tỉnh dần, nói được, hiểu lời, nửa người phải vận động tốt.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết và lấy huyết khối cơ học

BS Cường cho biết, bệnh nhân bị tắc mạch não do ngưng thuốc chống đông trên tiền sử bệnh van tim cơ học. Việc ngưng thuốc chống đông có thể dẫn đến hiện tượng kẹt van tim gây đột tử hoặc đột quỵ não tắc mạch do cục máu đông hình thành từ tim di chuyển lên não.

Bệnh nhân M. may mắn được đưa đến bệnh viện khá sớm, giờ thứ 2 sau đột quỵ, nên được cấp cứu và điều trị kịp thời. Trường hợp đến trễ, bệnh nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng tàn tật nặng nề.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tin tưởng các phương pháp tập luyện, điều trị bệnh không có cơ sở khoa học. “Rèn luyện sức khỏe là cần thiết nhưng cần có sự tư vấn của các nhà chuyên môn, nhân viên y tế. Khi có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sức khỏe không ổn, người dân nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời”, BS Cường nhấn mạnh.

Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 là một trong những đơn vị đầu ngành về cấp cứu và điều trị đột quỵ . Bệnh viện có Nhóm Cấp cứu bệnh nhân đột quỵ não phối hợp nhuần nhuyễn giữa các chuyên khoa Cấp cứu - Chẩn đoán hình ảnh - Đột quỵ - Can thiệp - Phẫu thuật. Đây cũng là 1 trong 3 trung tâm đột quỵ đầu tiên trong cả nước nhận chứng nhận “Trung tâm đột quỵ chất lượng vàng” của Hội đột quỵ châu Âu.