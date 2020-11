Tận mục món ăn ác mộng, đặc sản cua “say” của Trung Quốc

Tầm cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 âm lịch hàng năm được xem là thời điểm cua béo và ngon nhất. Thời điểm này, phần trứng màu cam bên trong cua dồi dào hơn cả. Thay vì hấp chúng trên bếp lửa, người dân Thượng Hải còn có cách ăn vô cùng độc đáo mà không qua bất kỳ bước xử lý nhiệt nào. Loài cua trong món ăn này chủ yếu là cua hoa tuy không nhiều thịt nhưng thịt mềm và ngọt. Tùy vào sở thích người thưởng thức đặc sản Trung Quốc sẽ lựa chọn cua đực hay cua cái. Cua đực thường chắc thịt hơn trong khi cua cái lại có phần trứng rất ngon và tốt cho sức khỏe. Đầu bếp sẽ dùng dụng cụ để làm sạch từng chút một trên thân cua. Sau khi được rửa sạch, chúng sẽ được ngâm trong rượu tẩm ướp gia vị. Những con cua sẽ được nhấn chìm trong rượu để chúng bị say, thịt ngấm đẫm gia vị. Bất chấp những chú cua vẫn không ngừng chuyển động, người ta sẽ cho chúng vào tủ lạnh để vài giờ. Thực khách có thể ăn những con cua này ngay hoặc cho một ít lửa vào bát đựng cua. Khi được nướng qua cồn rượu, cua sẽ chuyển sang màu vàng ươm. Lúc này, mùi vị của cua gần giống với cua hấp nhưng đậm đà hơn nhiều. Khi ăn, đặc sản cua "say" sẽ được thưởng thức với nước sốt tưới sẵn trên thân. Nhiều người nhận xét, món ngon cua "say" rất ngọt thịt, đậm đà, phần rượu cùng gia vị thấm vào thịt nên cảm giác khá lạ. Tuy nhiên, món ăn cũng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích khi hành hạ con vật khốn khổ trước khi chết. Một số chuyên gia cũng cho rằng ăn cua “tái” như vậy không đảm bảo vệ sinh. Tốt hơn nên luộc hoặc hấp chúng chín hoàn toàn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Nghệ thuật trang trí tạo hình món ăn. Nguồn: VTV4.

