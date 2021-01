Tận dụng nguyên liệu sẵn có trong bếp giúp giải rượu

Nước chanh/quất là bài thuốc giải rượu có tác dụng rất tốt. Chanh tươi một quả, vắt nước cho uống hoặc thái mỏng, ăn cả quả càng tốt. Nước gừng cũng là một cách giải rượu hiệu quả. Thái một củ gừng tươi khoảng 60 gram thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng có tác dụng hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể thêm mật ong uống để giúp giải rượu hiệu quả. Cách giải ngộ độc rượu bia nhanh nhất, dễ làm nhất là uống một cốc nước ép cà chua chín. Vì cà chua sẽ bổ sung nhiều nguyên tố giúp cơ thể bạn phục hồi nhanh. Pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng giúp cho gan đào thải độc tố nhanh. Lá chè xanh có thành phần axit tanic có thể chống lại lượng cồn của rượu vì thế uống nước chè xanh sau khi sử dụng nhiều rượu bia là một cách giải rượu rất tốt. Bưởi không chỉ giúp chống ngấy mà đối với người say rượu, bưởi cũng có tác dụng rất tốt. Chuối là loại trái cây không những có hàm lượng chất dinh dưỡng cao mà còn có thể giải rượu, thanh lọc. Lượng kali dồi dào trong chuối sẽ bù đắp vào lượng khoáng chất và chất điện giải cơ thể bị mất đi khi uống rượu. Chủ động ăn chuối trước hoặc sau khi uống rượu để tránh tình trạng mất sức, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, chuột rút. Mật ong: Chỉ đơn giản là pha mật ong với nước nóng và đem cho người say uống, chứng đau đầu do rượu gây ra được giảm đáng kể, đi vào giấc ngủ dễ dàng. Giấm: Nấu một bát canh chua từ giấm hoặc uống từ từ một ly giấm nhỏ khoảng 20 - 25ml sẽ giúp giải rượu. Nước cơm: Trong nước cơm đặc chứa nhiều loại đường và vitamin B, có tác dụng giải độc, tỉnh rượu, thêm vào một chút đường trắng hiệu quả sẽ tốt hơn. Sữa chua có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Hơn nữa, hàm lượng canxi phong phú trong sữa chua còn rất tốt cho việc giải tỏa khó chịu sau khi uống rượu say. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.

Nước chanh/quất là bài thuốc giải rượu có tác dụng rất tốt. Chanh tươi một quả, vắt nước cho uống hoặc thái mỏng, ăn cả quả càng tốt. Nước gừng cũng là một cách giải rượu hiệu quả. Thái một củ gừng tươi khoảng 60 gram thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng có tác dụng hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể thêm mật ong uống để giúp giải rượu hiệu quả. Cách giải ngộ độc rượu bia nhanh nhất, dễ làm nhất là uống một cốc nước ép cà chua chín. Vì cà chua sẽ bổ sung nhiều nguyên tố giúp cơ thể bạn phục hồi nhanh. Pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng giúp cho gan đào thải độc tố nhanh. Lá chè xanh có thành phần axit tanic có thể chống lại lượng cồn của rượu vì thế uống nước chè xanh sau khi sử dụng nhiều rượu bia là một cách giải rượu rất tốt. Bưởi không chỉ giúp chống ngấy mà đối với người say rượu, bưởi cũng có tác dụng rất tốt. Chuối là loại trái cây không những có hàm lượng chất dinh dưỡng cao mà còn có thể giải rượu, thanh lọc. Lượng kali dồi dào trong chuối sẽ bù đắp vào lượng khoáng chất và chất điện giải cơ thể bị mất đi khi uống rượu. Chủ động ăn chuối trước hoặc sau khi uống rượu để tránh tình trạng mất sức, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, chuột rút. Mật ong: Chỉ đơn giản là pha mật ong với nước nóng và đem cho người say uống, chứng đau đầu do rượu gây ra được giảm đáng kể, đi vào giấc ngủ dễ dàng. Giấm: Nấu một bát canh chua từ giấm hoặc uống từ từ một ly giấm nhỏ khoảng 20 - 25ml sẽ giúp giải rượu. Nước cơm: Trong nước cơm đặc chứa nhiều loại đường và vitamin B, có tác dụng giải độc, tỉnh rượu, thêm vào một chút đường trắng hiệu quả sẽ tốt hơn. Sữa chua có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Hơn nữa, hàm lượng canxi phong phú trong sữa chua còn rất tốt cho việc giải tỏa khó chịu sau khi uống rượu say. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.