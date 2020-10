Tận cùng tàn ác, cách ăn khó tin nhưng có thật từ đậu phụ

Cái tên món ăn từ địa ngục (Dojo Tofu) – bắt nguồn từ việc để tạo ra món này, những con cá chạch vốn là nguyên liệu chính phải trải qua 3 tầng địa ngục: nước nóng, bị khoá chặt trong miếng đậu phụ và bị ăn khi vẫn còn thoi thóp. Sự tàn ác của món ăn thể hiện ở chỗ, đầu tiên, đầu bếp sẽ cho nước lạnh vào một chiếc nồi và thả những con chạch nhỏ để chúng bơi lội trong làn nước mát. Sau đó bật lửa lên, khi nước bắt đầu ấm dần lên thì đặt một miếng đậu phụ tươi vào giữa nồi. Ngay lập tức, những con chạch để tránh bị luộc chín sẽ điên cuồng lao vào trốn trong miếng đậu mà không biết rằng đó chỉ là một cái bẫy. Nước trong nồi càng lúc càng nóng hơn bao giờ hết, miếng đậu phụ tươi kia cũng không còn là chỗ nấp an toàn nữa. Chúng chỉ còn biết giãy giụa trong tuyệt vọng và rồi chết trong tức tưởi. Với công thức nấu món ăn từ đậu phụ cực tàn nhẫn này, những con cá chạch đã phải trải qua 3 "kiếp nạn": bị đun trong nước nóng, bị khóa chặt trong miếng đậu phụ và bị ăn khi vẫn còn thoi thóp. Ngoài món tận cùng tàn ác Doju Tofu, đậu phụ thối Trung Quốc khiến những người thường xuyên sử dụng đậu phụ trong bữa ăn hàng ngày bất ngờ không kém. Đúng như tên gọi, đậu phụ có mùi rất nặng do được lên men trong thời gian dài. Bí quyết của các cửa tiệm đậu hũ thối nổi tiếng là chọn đậu nành thật tốt, làm ra thứ đậu hũ mềm, mịn tuyệt hảo, ủ với nước cốt được chế biến từ măng tre, nấm đen… trong sáu tháng, rồi vớt ra để ngoài không khí trong sáu giờ (nếu vào mùa hè) và hai ngày (nếu vào mùa đông) cho tới khi đậu hũ nổi mốc và chuyển thành màu xám. Sau đó, người ta rửa sạch đậu hũ bằng nước tinh khiết, để khô tự nhiên và bắt đầu mang ra bán. Thứ đậu hũ "thiên hạ đệ nhất thối" này được chiên ngập trong chảo dầu và dùng kèm với nước tương (được hâm nóng) và cải bắp muối. Cách chế biến món ăn này cũng rất đa dạng, có thể ăn trực tiếp, hấp, cắt nhỏ để xào hoặc làm các món canh, kho,… Nhưng phổ biến và được ưa chuộng nhất vẫn là món đậu phụ thối chiên vàng ruộm, rưới một chút tương ớt, tương đen lên, ăn kèm với cải muối hoặc kim chi. Ngoài đậu phụ thối, ở tỉnh An Huy, phía nam đất nước tỷ dân này cũng có một loại đậu phụ ngon và “kinh khủng” không kém, nó được gọi là đậu phụ lông. Dù lông lá không hề bắt mắt song nó được xem là món ngon mang tính bước ngoặt. Sau quá trình ủ, những miếng đậu phụ sẽ được bao phủ bởi một lớp lông trắng, hương vị của nó ngang ngửa với đậu phụ thối nhưng có vị đặc biệt hơn hẳn. Vô cùng ấn tượng, lớp lông trắng trên miếng đậu phụ không hề gây hại cho sức khỏe mà có giá trị dinh dưỡng cao. Theo chuyên gia, món này có hàm lượng vitamin B2 và B12 cao, giúp phòng tránh bệnh mất trí nhớ ở người già. Nó cũng chứa lượng canxi phong phú. Chưa kể, các chất protein trong đậu phụ lông sau khi lên men chuyển hóa thành các loại axit amin, có tác dụng tăng cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa. Mời độc giả xem video: Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương. Nguồn: VTV1.

