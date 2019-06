Tâm thư xúc động bố gửi con gái trước khi vào đại học

“Bố không thể dạy con mọi thứ, cũng không thể đi cùng con cả đời. Nhưng những lời bố nói, hi vọng với con sẽ có ích”.

Những lời này được trích từ bức thư của một người cha gửi tới con gái trước ngưỡng cửa đại học. Người cha này là Wu Hui, Phó giáo sư tại Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường ĐH Tài chính và Kinh tế Giang Tây). Con gái ông tên Wu Yang, hiện là sinh viên năm 2, Trường ĐH Lâm nghiệp Tây Nam.



Bức thư gồm 9 điều răn dạy không chỉ khiến hàng triệu phụ huynh xúc động mà còn được Bộ Giáo dục nước này đăng tải rộng rãi.

Dưới đây là bức thư của ông Wu Hui.

Wu Hui và con gái hiện là sinh viên năm 2, Trường ĐH Lâm nghiệp Tây Nam. Mới ngày nào con còn bi bô học nói trước sân nhà. Vậy mà giờ đây, con đã trở thành cô gái 18 tuổi xinh đẹp. Chưa bao giờ con rời khỏi nhà kể từ lúc sinh ra. Vì vậy, bố luôn lo lắng việc con tự chăm sóc bản thân mình ra sao.



Con nói rằng con không muốn học đại học ở quê nhà. Bố hiểu và luôn khuyến khích con bay thật xa. Con ghét bị dạy dỗ, nhưng bố buộc phải nói với con vài lời.

Lòng tốt không thể để trong lòng

Để trở thành một người có đạo đức, trước hết con phải biết thực hành và lòng tốt không thể để trong lòng. Bố hiểu tâm lý những người trẻ tuổi luôn quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình và e ngại bộc lộ lòng tốt.

Nhưng con gái à, thế giới sẽ tốt hơn vì những nỗ lực của con. Một điều tốt không tồn tại sự ích kỷ, lo lắng hay sợ xấu hổ. Bố đã nhận được sự ưu ái của người khác từ những việc bố làm. Bố mong con cũng hiểu được đạo lý của việc phụng dưỡng xã hội.

Chọn nghề mình thích chứ không dùng tiêu chuẩn lợi ích để đo lường

Đừng quan tâm đến chuyện lợi ích để lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Chọn nghề phải dựa vào sự yêu thích. Nếu con không đủ yêu, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Tiêu chuẩn hứng thú sẽ cho sự ổn định, còn tiêu chuẩn lợi ích sẽ không được lâu dài.

Con hãy nhớ rằng, chọn những gì mình yêu thích, làm điều gì con đam mê sẽ khiến con hạnh phúc và cuộc sống sẽ có chất lượng cao hơn.

Kiến thức sẽ làm cuộc sống có nhiều lựa chọn

Hiện nay vẫn còn tồn tại một số quan điểm “Học nhiều cũng vô dụng”. Nhưng con gái à, trường hợp ít học mà vẫn thành công là rất hiếm hoi. Chỉ cần làm một thống kê đơn giản, con cũng sẽ thấy sự tương quan giữa kiến thức và thu nhập.

Kiến thức sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống như sở thích, tầm nhìn, giá trị một con người… Tất cả những điều này con không thể mua được bằng tiền bạc.

Hãy lựa chọn đọc sách kinh điển

Khác biệt lớn nhất giữa một trường đại học và một trường trung học là sự tự do. Bố hi vọng con không phung phí thời gian mà tận dụng sự tự do hiếm có này để đọc thêm sách.

Bố muốn nhấn mạnh điều này bởi hiện nay nhiều người trẻ không thích đọc sách. Họ dành nhiều thời gian đi mua sắm, chơi game hay buôn chuyện. Nhưng con gái à, sau này khi bước chân đi làm con sẽ biết, thật khó để dành thời gian nghiền ngẫm một cuốn sách.

Việc chọn sách hay cũng rất khó khăn. Một cuốn sách thực sự có hại nếu nội dung tầm thường và thiếu suy nghĩ. Việc chọn sách cũng như tìm một người bạn vậy, phải kiểm tra thật kỹ và biết phân biệt tốt xấu.

Cách đơn giản nhất là con hãy đọc những cuốn sách kinh điển. Đó là những sản phẩm đã được lựa chọn qua thời gian.

Không dựa vào quan hệ, hãy dựa vào chính mình

Bố là một người bướng bỉnh, không thích nhờ vả và cũng hiếm khi hỏi người khác. Bố từng được đề nghị chuyển từ trường tiểu học sang trung học để dạy, đó là vì thầy hiệu trưởng cảm thấy bố có trình độ.

Sau đó, trường quận tuyển 6 giáo viên, bố đã giành vị trí thứ ba nhưng không được chấp nhận. Không sao cả, bố không nhờ người khác. Sang năm thứ hai, bố lại được nhận vào trường đại học.

Bố không phụ thuộc vào mối quan hệ mà dựa vào sự cạnh tranh của chính mình. Mặc dù rất khó khăn nhưng nhờ vậy, bố đã giành được sự tôn trọng của người khác.

Con phải biết rằng một người nếu không muốn sống cuộc sống thấp kém, anh ta cần phải có vốn kiến thức để người khác phải ngước nhìn mình. Do vậy, con phải biết nắm bắt cơ hội để cải thiện bản thân, đối mặt với cuộc đời đầy giông bão và gặp những thử thách của cuộc đời.

Đẹp bên ngoài, nhưng nét đẹp bên trong cũng rất quan trọng

Vẻ đẹp của trái tim là điều tuyệt vời nhất ở một cô gái. Mọi người cần biết cách tự hoàn thiện bản thân. Bố không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên không thể dạy con được. Tuy nhiên, con có thể chọn cho mình những bộ quần áo đẹp, nói chuyện và cư xử nhẹ nhàng…, ắt sẽ được mọi người yêu quý.

Hơn hết, con cần phải biết trau dồi kiến thức. Kiến thức là một loại “mỹ phẩm” tốt nhất sẽ khiến con trở nên hấp dẫn. Đây là điểm thu hút không thể thiếu theo năm tháng.

Tình yêu đích thực là sâu sắc chứ không nông cạn, ích kỷ và tham lam

Bố luôn hi vọng con có thể tìm cho mình một người phù hợp và khiến con hạnh phúc. Nhưng con hãy nhớ rằng tình yêu đích thực là sâu sắc chứ không nông cạn, và cũng không có chỗ cho sự ích kỷ, tham lam.

Con có thể nghĩ về anh ta, nhưng đừng làm phiền hay giới hạn. Tình yêu có thể khiến người ta làm đủ thứ ngu ngốc mà chính mình cũng không biết. Một cô gái cần có sự độc lập, biết giữ mình trong sạch. Quyết định của tình yêu cũng phải nghiêm túc chứ không phải cảm xúc nhất thời. Nếu người bạn trai con chọn thực sự nghiêm túc, bố sẽ chúc phúc cho con.

Hãy giúp đỡ mọi người nếu có thể

Trường đại học vừa là nơi học tập, cũng vừa là nơi để kết bạn. Một cuộc sống hạnh phúc không phụ thuộc vào sự giàu có của tiền bạc mà phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội.

Mọi người trên thế giới đều xứng đáng với sự quan tâm của con. Có những người quan tâm đến con ở khắp mọi nơi, con sẽ cảm thấy thế giới tràn ngập ánh nắng và trái tim con như một cơn gió xuân.

Bố hy vọng rằng, con hãy giúp đỡ mọi người nếu có thể, bởi bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm.

Đừng luôn cảm thấy vẫn còn sớm để bắt đầu điều gì

Thời gian là công bằng nhất, bởi một ngày của mỗi người đều có 24 giờ. Thời gian cũng dễ có nhất nhưng nó cũng ít được trân trọng nhất. Chúng ta đều nói rằng phải bù đắp thời gian của mình, nhưng thời gian qua đi không thể lấy lại. Đừng bao giờ cảm thấy mình vẫn còn trẻ để bắt đầu điều gì đó.

Có một câu nói rằng: "Tôi thấy một cậu thiếu niên cưỡi con ngựa gỗ, nháy mắt đã bạc đầu". Thời gian của sinh viên đại học xoay quanh các hoạt động ngoại khóa và mạng xã hội.

Nhưng nhiều hoạt động ngoại khóa quá sẽ làm lãng phí thời gian, còn mạng xã hội tuy thuận tiện nhưng cũng dễ hỏng việc. Máy tính và điện thoại di động giúp con giữ liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng cũng khiến con luôn bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài.

Con gái, bố có nói cả ngàn lời cũng không bằng con luyện tập. Bố không thể dạy con mọi thứ, cũng không thể đi cùng con cả đời. Thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn xoay chuyển không dừng lại. Bố mong rằng những lời này sẽ có ích với con.

Hãy hạnh phúc và hạnh phúc bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào con muốn. Nếu con khỏe mạnh, bố cũng sẽ hạnh phúc.