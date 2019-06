Tác hại của việc “hành sự” khi vừa ăn xong

1- Nghe bác sĩ hỏi về thói quen ăn uống, sinh hoạt, anh Thắng cho biết, vợ chồng anh làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học. Duy chỉ có một “tật” là thời gian gần đây, anh chị có thói quen làm “chuyện ấy” sau khi vừa ăn no. Cơ quan của anh Thắng và chị Quyên đều ở gần nhà. Trước kia, con cái còn nhỏ, mẹ anh ở cùng nên dù ban đêm, nếu có “yêu” thì anh chị cũng phải… im hơi lặng tiếng. Khi con cái đã lớn, mẹ anh về quê nhưng “chuyện ấy” của anh chị cũng không được thoải mái. Lý do là nhà khá chật, anh chị sợ làm con thức giấc nếu cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc khi “yêu”.

Thời gian gần đây, do ngại ăn cơm “bụi”, cũng là muốn tiết kiệm chi tiêu cho gia đình nên anh chị về nhà nấu cơm và cùng ăn trưa. Một hôm, về nhà thấy vợ đang bày mâm cơm, anh Thắng tiến đến ôm chị Quyên và định đòi… “chuyện ấy”. Vợ anh khéo léo gạt tay chồng ra và bảo: “Đợi ăn xong đã”. Hôm ấy, anh Thắng ăn cơm rất nhanh. Loáng cái, anh đã uống xong vài chén rượu và ăn hết 2 bát cơm đầy. Lúc anh đặt bát xuống cũng là khi vợ anh xong bữa. Cả 2 cùng mang bát đũa vào bếp để chiều rửa. Anh Thắng uống vài hớp nước súc miệng, rồi bế thốc vợ vào giường.

Dù vừa ăn no, còn ì ạch nhưng thấy chồng đang đầy cảm hứng, chị Quyên không nỡ từ chối mà ôm chặt chồng. Do thoải mái, không sợ con cái quấy rầy nên cuộc “giao ban” của anh chị trưa đó vô cùng nồng nhiệt. Cũng vì thoải mái nên chị Quyên “về đích” khá nhanh. “Cuộc yêu” của anh chị diễn ra tuy không lâu nhưng cả 2 đều rất mãn nguyện.

Do thấy “yêu” vào buổi trưa hiệu quả, giúp 2 vợ chồng có thể “lên đỉnh” một cách thoải mái nên sau hôm đó, anh Thắng và chị Quyên chăm chỉ về nhà “giao ban” thường xuyên hơn. (Ảnh minh họa) Chỉ có điều, anh và chị thường làm “chuyện ấy” ngay sau khi ăn no. Bởi theo anh Thắng, nếu không “yêu” ngay thì anh dễ chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ dậy thì sắp đến giờ đi làm nên không thể ân ái được. Hơn nữa, nếu “yêu” ngay sau khi ăn thì xong xuôi, anh chị còn có thể ngủ một giấc ngắn để lấy sức cho buổi chiều đi làm tiếp.



2- Thực tế, không ít cặp đôi “tranh thủ” buổi trưa như vợ chồng anh Thắng - chị Quyên. Theo nhiều chuyên gia y tế, nếu tình trạng này thường xuyên diễn ra thì sẽ để lại nhiều hậu quả cho sức khỏe, đặc biệt là dạ dày. Lý do là sau khi ăn no, dạ dày tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, đòi hỏi nhiều năng lượng. Do đó, nhu cầu cung cấp máu trong đường tiêu hóa tăng lên và lượng máu cung cấp đến các bộ phận cơ thể khác sẽ giảm đi. Điều này khiến khi ăn no, mọi người có cảm giác buồn ngủ do máu lên não hạn chế. Cùng với đó, máu đến dương vật cũng giảm, ảnh hưởng tới khả năng cương dương. Ngoài ra, khi ăn cơm, nếu uống nhiều rượu rồi quan hệ tình dục luôn cũng sẽ không tốt cho sức khỏe. Quan hệ tình dục ngay sau khi ăn no còn dễ khiến “người trong cuộc” bị đau tim, đau xóc bụng…

Trở lại với chuyện vợ chồng anh Thắng - chị Quyên, dù “yêu” vào buổi trưa, anh chị đều thoải mái nhưng do “chuyện ấy” diễn ra nhanh nên về lâu dài có thể tạo thành phản xạ có điều kiện, khiến anh không thể “trường kỳ kháng chiến”. Điều này dễ đẩy quý ông rơi vào tình trạng “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền”.

Vì thế, nhiều chuyên gia tình dục học cho rằng, các cặp đôi nên hạn chế “giao ban” ngay sau khi ăn no. Nếu có muốn “yêu” thì cần thực hiện sau bữa ăn ít nhất 30 phút. Còn để đảm bảo sức khỏe thì tốt nhất nên làm “chuyện ấy” sau bữa ăn tối thiểu 3 tiếng đồng hồ.

Title do Kiến Thức biên tập lại