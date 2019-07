Tác hại của việc ăn rau quả quá ít, có thể gây tử vong

Một nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ tại Baltimore cho thấy rằng không ăn đủ trái cây và rau quả có thể dẫn đến hàng triệu người chết vì đột quỵ và bệnh tim mỗi năm.

Nghiên cứu ước tính rằng khoảng 1 trong 7 trường hợp tử vong do tim mạch có thể là do không ăn đủ trái cây và 1 trong 12 trường hợp tử vong do tim mạch có thể là do không ăn đủ rau, theo sciencedaily.

Tiêu thụ rau quả không đủ có thể gây ra hàng triệu ca tử vong. Ảnh: Internet Trái cây và rau quả là nguồn chất xơ, kali, magiê, chất chống ôxy hóa và phenolic tốt, có vai trò làm giảm huyết áp và cholesterol. Trái cây và rau quả tươi cũng giúp cải thiện sức khỏe và sự đa dạng của vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa. Những người ăn nhiều trái cây và rau quả ít có khả năng bị thừa cân hoặc béo phì, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.



Dựa trên các hướng dẫn chế độ ăn uống và nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ tim mạch, các nhà nghiên cứu đã xác định lượng trái cây tối ưu là 300 gram mỗi ngày, tương đương với khoảng hai quả táo nhỏ. Lượng rau tối ưu, bao gồm các loại đậu, được xác định là 400 gram mỗi ngày, tương đương với khoảng ba chén cà rốt sống.

Dựa trên dữ liệu từ năm 2010, các nhà khoa học ước tính rằng tiêu thụ không đủ trái cây dẫn đến gần 1,3 triệu ca tử vong do đột quỵ và hơn 520.000 ca tử vong do bệnh tim mạch vành (thu hẹp động mạch tim) trên toàn thế giới mỗi năm. Tiêu thụ không đủ rau được ước tính dẫn đến khoảng 200.000 ca tử vong do đột quỵ và hơn 800.000 ca tử vong do bệnh tim mạch vành.

