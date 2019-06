Tác dụng chống ung thư, tăng ham muốn bất ngờ của quả vải

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tim

Vải giúp bình ổn huyết áp và nhịp tim, do đó giúp chống lại đột quỵ và bệnh tim mạch. Một cốc nước vải mỗi ngày giúp nhịp tim trở lại bình thường. Vải còn chứa lượng polyphenol cao thứ hai trong các loại hoa quả giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa có trong quả vải cải thiện hệ miễn dịch, làm chậm lại sự tiến triển của bệnh thoái hóa võng mạc và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Vải giúp hệ tiêu hóa khỏe, làm sạch dạ dày, giúp ăn ngon miệng và chữa chứng ợ nóng cũng như cũng như cảm giác nóng dạ dày. Vải cũng giúp tăng cường mức năng lượng trong cơ thể và góp phần mang lại sức khỏe cho cả gia đình bạn. Hạt vải có chứa các chất làm se được sử dụng để chữa trị các bệnh đường tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải giun đường ruột. Trái vải còn chứa chất xơ hòa tan giúp kiểm soát các vấn đề gặp phải ở đường ruột và giữ dạ dày khỏi các hợp chất độc cũng như giúp làm sạch ruột kết.

Vitamin C

Đây là loại vitamin mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được. Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể tăng cường khả năng đề kháng các nhân tố gây bệnh truyền nhiễm và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm gây ra viêm nhiễm. Quả vải rất tốt cho ai đang bị sốt, cảm lạnh, hay viêm họng. Vải cũng hỗ trợ tiêu hóa giúp nhận được dưỡng chất tối đa cho cơ thể. Vitamin C tốt cho làn da, bộ xương và các mô cơ. Do đó nó là loại vitamin cực kỳ quan trọng đối với cơ thể chúng ta.

Ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa

Ai cũng biết những tác dụng tuyệt vời nước cam trong làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa được bắt nguồn từ hàm lượng vitamin nhóm B, C cực kỳ dồi dào. Hai hoạt chất này cũng chiếm tỉ lệ khá đáng kể trong thành phần dinh dưỡng của quả vải, giúp chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường và các chất độc hại.

Giảm cháy nắng

Ngoài việc thường xuyên sử dụng kem chống nắng chống tia UV hiệu quả, việc bổ sung một vài trái vải trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cháy nắng, thậm chí là ngăn ngừa ung thư da. Dưới cái nắng gay gắt từ mặt trời, vitamin C và hoạt chất Oligonol sẽ giúp da an toàn trước những tia cực tím hay những năng lượng có hại.

Tăng cường hệ miễn dịch

Công dụng của trái vải tiếp theo mà ít ai ngờ tới là khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C có trong vải là chất chống oxy hóa cực hữu hiệu, giúp đẩy lùi các gốc tự do, vi khuẩn, virus có hại cho cơ thể. Từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật.

Điều hòa huyết áp

Ăn vải nhiều có tốt không? Đặc biệt đối với những người bị huyết áp? Thực tế, vải thiều vốn là loại quả khá nóng nhưng lại có hàm lượng Kali và Natri ở mức cân bằng, từ đó duy trì huyết áp ở mức ổn định, giảm áp lực lên các thành mạch.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Giống như một loại thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe xương khớp tự nhiên có mặt trên thị trường. Vải thiều chứa đầy đủ các dưỡng chất như magiê, phốt pho, mangan, đồng, sắt… giúp xương luôn chắc khỏe và tăng chiều cao hiệu quả.

Tăng sự ham muốn

Theo kết quả nghiên cứu, vải thiều còn có tác dụng tăng sự ham muốn tình dục ở người nhờ các thành phần tự nhiên như đồng, sắt và Vitamin C. Những hợp chất này góp phần hình thành lên các loại hormon giới tính như Testosterone hoặc Estrogen…

Giảm cân

Quả vải có hàm lượng calorie thấp, không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol và giàu chất xơ, rất cần thiết đối với ai đang muốn giảm cân.

Duy trì mái tóc khỏe mạnh

Tất cả chúng ta đều khao khát một mái đầu khỏe mạnh với suối tóc dài óng ả. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là điều sống còn để có suối tóc khỏe mạnh vì nó giúp cung cấp oxy và các dưỡng chất để nuôi dưỡng nang tóc. Vải với các dưỡng chất vitamin C, niacin và thiamin có lợi cho sức khỏe mái tóc của bạn.

Vitamin C trong quả vải giúp lưu thông, cung cấp đủ máu để nuôi dưỡng nang tóc.

Mời quý độc giả xem video Thức ăn chỉ là kẻ dối trá: Mô tả video

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tim

Vải giúp bình ổn huyết áp và nhịp tim, do đó giúp chống lại đột quỵ và bệnh tim mạch. Một cốc nước vải mỗi ngày giúp nhịp tim trở lại bình thường. Vải còn chứa lượng polyphenol cao thứ hai trong các loại hoa quả giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa có trong quả vải cải thiện hệ miễn dịch, làm chậm lại sự tiến triển của bệnh thoái hóa võng mạc và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Vải giúp hệ tiêu hóa khỏe, làm sạch dạ dày, giúp ăn ngon miệng và chữa chứng ợ nóng cũng như cũng như cảm giác nóng dạ dày. Vải cũng giúp tăng cường mức năng lượng trong cơ thể và góp phần mang lại sức khỏe cho cả gia đình bạn. Hạt vải có chứa các chất làm se được sử dụng để chữa trị các bệnh đường tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải giun đường ruột. Trái vải còn chứa chất xơ hòa tan giúp kiểm soát các vấn đề gặp phải ở đường ruột và giữ dạ dày khỏi các hợp chất độc cũng như giúp làm sạch ruột kết.

Vitamin C

Đây là loại vitamin mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được. Tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể tăng cường khả năng đề kháng các nhân tố gây bệnh truyền nhiễm và loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm gây ra viêm nhiễm. Quả vải rất tốt cho ai đang bị sốt, cảm lạnh, hay viêm họng. Vải cũng hỗ trợ tiêu hóa giúp nhận được dưỡng chất tối đa cho cơ thể. Vitamin C tốt cho làn da, bộ xương và các mô cơ. Do đó nó là loại vitamin cực kỳ quan trọng đối với cơ thể chúng ta.

Ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa

Ai cũng biết những tác dụng tuyệt vời nước cam trong làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa được bắt nguồn từ hàm lượng vitamin nhóm B, C cực kỳ dồi dào. Hai hoạt chất này cũng chiếm tỉ lệ khá đáng kể trong thành phần dinh dưỡng của quả vải, giúp chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường và các chất độc hại.

Giảm cháy nắng

Ngoài việc thường xuyên sử dụng kem chống nắng chống tia UV hiệu quả, việc bổ sung một vài trái vải trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cháy nắng, thậm chí là ngăn ngừa ung thư da. Dưới cái nắng gay gắt từ mặt trời, vitamin C và hoạt chất Oligonol sẽ giúp da an toàn trước những tia cực tím hay những năng lượng có hại.

Tăng cường hệ miễn dịch

Công dụng của trái vải tiếp theo mà ít ai ngờ tới là khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C có trong vải là chất chống oxy hóa cực hữu hiệu, giúp đẩy lùi các gốc tự do, vi khuẩn, virus có hại cho cơ thể. Từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật.

Điều hòa huyết áp

Ăn vải nhiều có tốt không? Đặc biệt đối với những người bị huyết áp? Thực tế, vải thiều vốn là loại quả khá nóng nhưng lại có hàm lượng Kali và Natri ở mức cân bằng, từ đó duy trì huyết áp ở mức ổn định, giảm áp lực lên các thành mạch.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Giống như một loại thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe xương khớp tự nhiên có mặt trên thị trường. Vải thiều chứa đầy đủ các dưỡng chất như magiê, phốt pho, mangan, đồng, sắt… giúp xương luôn chắc khỏe và tăng chiều cao hiệu quả.

Tăng sự ham muốn

Theo kết quả nghiên cứu, vải thiều còn có tác dụng tăng sự ham muốn tình dục ở người nhờ các thành phần tự nhiên như đồng, sắt và Vitamin C. Những hợp chất này góp phần hình thành lên các loại hormon giới tính như Testosterone hoặc Estrogen…

Giảm cân

Quả vải có hàm lượng calorie thấp, không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol và giàu chất xơ, rất cần thiết đối với ai đang muốn giảm cân.

Duy trì mái tóc khỏe mạnh

Tất cả chúng ta đều khao khát một mái đầu khỏe mạnh với suối tóc dài óng ả. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là điều sống còn để có suối tóc khỏe mạnh vì nó giúp cung cấp oxy và các dưỡng chất để nuôi dưỡng nang tóc. Vải với các dưỡng chất vitamin C, niacin và thiamin có lợi cho sức khỏe mái tóc của bạn.

Vitamin C trong quả vải giúp lưu thông, cung cấp đủ máu để nuôi dưỡng nang tóc.

Mời quý độc giả xem video Thức ăn chỉ là kẻ dối trá: Mô tả video