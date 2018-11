Tá hỏa vì thận ứ nước cứ tưởng đau lưng thông thường

Trước đó, anh N.V.L, ( 42 tuổi) khởi phát triệu chứng đau hông lưng phải âm ỉ khoảng 1 năm, đi khám nhiều nơi song không có kết quả

Sau khi, bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM thăm khám, bác sĩ chẩn đoán hẹp khúc nối bể thận - niệu quản phải. Bệnh nhân được các bác sĩ đặt ống thông JJ niệu quản phải ngược dòng qua nội soi. Sau đó, tình trạng đau lưng phải giảm.

Sau 3 tháng, bệnh nhân được rút sonde JJ. Tuy nhiên, sau 2 ngày tình trạng đau lưng phải tái phát kèm theo sốt nhẹ 38 độ C. Bệnh nhân được nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115 với chẩn đoán viêm thận bể thận phải, hẹp khúc nối bể thận - niệu quản phải độ II.

Hình ảnh thận phải ứ nước do hẹp khúc nối bể thận - niệu quản trên phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: BSCC

Bác sĩ đã cho anh L. dùng kháng sinh, kháng viêm để ổn định sinh hiệu. Sau khi hết sốt, đau hông lưng phải, bạch cầu máu về bình thường, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật nội soi tạo hình nội soi khúc nối bể thận-niệu quản. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong thời gian 2 giờ 30 phút. Hiện, bệnh nhân diễn tiến ổn định, không sốt, dẫn lưu ra 10ml dịch. Bệnh nhân đã được rút dẫn lưu, ra viện sau 4 ngày điều trị.



Theo bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu ghép thận Bệnh viện Nhân Dân 115, hẹp khúc nối bể thận niệu quản là bất thường phần nối bể thận và niệu quản, gây cản trở nước tiểu từ thận xuống niệu quản, sự tắc nghẽn lưu thông nước tiểu giữa bể thận với niệu quản dẫn đến việc bể thận bị giãn to, còn gọi là thận ứ nước.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị, thận có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Bệnh thường gặp ở trẻ em, cũng có thể gặp ở người lớn, nam gặp nhiều hơn nữ.

Nguyên nhân của bệnh này có thể do tắc hẹp bẩm sinh; do mạch máu chèn ép vào niệu quản; do niệu quản cắm vào bể thận ở vị trí bất thường; do viêm nhiễm tạo sẹo hẹp; do khối u lành hoặc ác tính của đường tiết niệu…

Bệnh nhiều khi không có biểu hiện triệu chứng gì cho nên thường tiến triển một cách âm thầm cho đến khi xuất hiện các biến chứng thận ứ nước, suy thận. Cũng có khi người bệnh thấy đau hông lưng một bên, đau mơ hồ lâu ngày hoặc đau quặn, đau cách hồi kèm với buồn nôn và nôn do hẹp khúc nối bể thận - niệu quản khi uống nhiều nước hay dùng lợi tiểu; tiểu máu; nhiễm trùng tiểu; sỏi bể thận.