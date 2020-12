Sự thật về món phô mai lúc nhúc giòi khiến nhiều người “khóc thét”

Casu Marzu là một loại phô mai lúc nhúc giòi cực kỳ được ưa chuộng ở vùng Sardinia, Ý. Nó còn có tên gọi khác là Maggot Cheese hay Rotten Cheese (phô mai thối). Điểm nổi bật của Casu Marzu là nếu nhìn gần, bạn sẽ thấy những con giòi lúc nhúc trong đó, khiến ai cũng phải sởn da gà khi nhìn vào. Casu Marzu được làm từ loại pho mát sữa cừu truyền thống có tên là Pecorino. Nó được tạo ra một cách cố ý bằng cách cấy giòi vào phô mai mới làm thông qua những con ruồi đặc chủng được nuôi riêng biệt mang tên Piophila casei. Các ấu trùng của loài ruồi này được cố tình cho vào để thúc đẩy quá trình lên men và phá vỡ chất béo của pho mát. Lúc này, kết cấu của pho mát sẽ trở nên rất mềm mịn, với một chất lỏng (gọi là lagrima) thấm ra ngoài. Thành phẩm chính là những con giòi có màu trắng mờ, dài khoảng 8 milimét bò lúc nhúc bên trên phô mai. Nét khác biệt của phô mai casu marzu là những con giòi sống, nhờ những con giòi mà kết cấu của phô mai trở nên mềm, thậm chí lỏng, có vị rất cay khiến người ăn phải ứa nước mắt. Khi thời gian lên men đủ lâu, người ta sẽ cắt phô mai thành những miếng nhỏ, ăn kèm cùng rượu vang đỏ Italy và bánh mỳ dẹt. Chúng còn thoảng mùi tiêu đen và gia vị khác lạ. Nếu muốn ăn thử loại phô mai có giòi sống, thực khách nên che tay khi đưa vào miệng bởi những con giòi có thể nhảy bật cao vào mặt. Người dân địa phương cũng khuyến cáo nên nhai thật kỹ đám giòi trong miệng trước khi nuốt, tránh trường hợp xấu xảy ra. Nếu không đủ can đảm, bạn cũng có thể để miếng phô mai vào túi bịt kín chờ đám giòi chết hết rồi mới thưởng thức. Đây là món ăn được người dân trên đảo rất coi trọng. Họ thường thưởng thức vào những ngày lễ lớn như đám cưới, sinh nhật. Luật an toàn thực phẩm của EU đã cấm nên các gia đình chỉ làm để ăn chứ không sản xuất theo quy mô lớn. Món đặc sản được coi là “kinh dị này” đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực của người Sardinia suốt hàng trăm năm qua. Vào năm 2010, món ăn này được công nhận là một phần của di sản văn hóa của Sardinia. Dù những trường hợp người bệnh bị nhiễm giòi sau khi ăn phô mai casu marzu là khá hiếm nhưng món đặc sản này đang bị cấm bán để ngăn chặn rủi ro. Vấn đề của Casu Marzu là món phô mai này có thể gây ra dị ứng hay gây ra nguy cơ sán dạ dày và nhiễm ấu trùng đường ruột. Bởi thế, loại pho mát này bị hội thực phẩm châu Âu gắn mác bất hợp pháp vì không tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh. Tuy nhiên, những người muốn thưởng thức loại pho mát này sẽ được cảnh báo trước khi ăn về các nguy cơ dị ứng. Ngoài ra Casu Marzu còn gây ra nguy cơ sán dạ dày và nhiễm ấu trùng đường ruột. Nếu các chất axít trong dạ dày có thể không đủ mạnh để giết giòi, chúng sẽ ở lại trong dạ dày gây viêm loét nghiêm trọng, xuyên thủng thành dạ dày, dẫn tới đau bụng, nôn mửa, chóng mặt và tiêu chảy ra máu. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương". Nguồn: VTV24.

