Sự thật phương pháp "thay máu, lột da" giúp Ngọc Trinh trắng bóc

Vào ngày 5/7 vừa qua, Ngọc Trinh có chia sẻ một đoạn clip chế trên trang cá nhân của mình có nội dung so sánh phản ứng của mọi người trước làn da trắng và da nâu của cô. Cùng với đó, “Nữ hoàng nội y” cũng khẳng định : "Đúng là tắm trắng chưa bao giờ sai" sau đó tự nhắc lại thời quá khứ da nâu kém nổi bật.



Thời mới vào nghề, Ngọc Trinh chưa sở hữu làn da trắng bóc như hiện tại. Để có được ngoại hình như bây giờ, cô nàng đã từng thừa nhận nhờ cậy đến phương pháp tắm trắng và truyền trắng để lột xác.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh không thể trắng như hiện tại nhờ tắm trắng mà là phải áp dụng các phương pháp khác như thay máu, lột da… Tài khoản Facebook T.H để lại bình luận: “Các bạn tắm trắng còn lâu mới được như Ngọc Trinh, đây là thay máu, lột da các kiểu nên mới từ đen thành trắng được”. Cư dân mạng P.N cũng cho rằng “Thay máu lột da nên mới trắng được như thế này chứ tắm trắng bình thường lên sao được”.



Để giải đáp nghi vấn của mọi người Ngọc Trinh thẳng thắn thừa nhận để có được làn da như hiện tại cô áp dụng cả hai phương pháp tắm trắng và truyền trắng từ năm 2009 đồng thời phủ nhận phương pháp vô lý như thay máu - lột da mà nhiều người suy đoán.

Chia sẻ việc làm trắng TS Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương cho biết:

"Để làm trắng da, ngoài dưỡng trắng, tắm trắng, uống trắng còn có tiêm trắng, truyền trắng. Tuy nhiên tiêm trắng ít phổ biến, ít sử dụng, khuyên không nên dùng vì có nhiều nguy cơ, hay gặp nhất là dị ứng thuốc, nhất là khi tiêm, truyền những thuốc không rõ nguồn gốc.

Riêng biện pháp thay máu, chưa thấy ai làm, nếu có là bất chấp tính mạng để làm thôi”, TS Kiêm nói.

Vì vậy, nếu chúng ta cứ tìm mọi cách để làm trắng da bằng việc ức chế sắc tố melanin thì vô tình đã góp phần phá hủy làn da, làm mất khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Điều đó, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm cho da, đặc biệt là ung thư da. Hãy tỉnh táo trước những lời đường mật của người bán hàng, để việc làm đẹp của bạn không trở thành con dao hai lưỡi, làm hại cơ thể.

Hai phương pháp tắm trắng và truyền trắng nhiều người đẹp đang sử dụng các chuyên gia sức khỏe cũng cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến chứng.

Sản phẩm dùng trong tắm trắng bằng hóa chất thường có nồng độ axit cao, có khả năng tiêu sừng mạnh, khi bôi lên da sẽ làm teo lớp sừng và chỉ sau vài ngày lớp da non sẽ lộ dần, cho bạn một làn da trắng mịn. Tuy nhiên, lớp da này còn non, yếu dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài như ánh nắng, mỹ phẩm.

Chưa dừng lại ở đó, các thành phần hóa chất dùng trong tắm trắng da nếu không được pha đúng nồng độ hoặc pha chế thêm các thành phần khác sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như: bỏng, viêm, thậm chí là teo da, ung thư da.

Còn chất Glutathione - thành phần thường có trong thuốc truyền trắng da, cũng là một chất oxy hóa mạnh. Nếu lạm dụng chất này có thể gây suy thận, nhiễm độc máu, hoại tử biểu bì da, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Vitamin C cũng là một chất gần như bắt buộc khi truyền trắng. Và khi vitamin C vào đường tĩnh mạch, nó có thể làm tan máu, giảm độ bền của hồng cầu. Nếu bệnh nhân phản ứng thuốc, nhẹ phát ban, nổi mẩn; nặng thì sốc phản vệ, nhiễm độc, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt, dùng vitamin C liều cao kéo dài sẽ gây ra bệnh sỏi đường tiết niệu, dị ứng, phồng rộp da, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, nóng rát dạ dày, gây hiện tượng thừa sắt, giảm độ bền của hồng cầu, giảm khả năng diệt khuẩn của bạch cầu…