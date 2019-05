Sử dụng sản phẩm chứa than hoạt tính, lợi bất cập hại

Nhiều người cho rằng than hoạt tính có thể giải độc tuy nhiên, nó cũng có thể gây buồn nôn, táo bón và khiến các loại thuốc mất tác dụng.

Than hoạt tính xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm từ than như bánh sừng bò, kem than tre, đến viên nang. Ngay cả những chuỗi cà phê đường phố cũng xuất hiện sản phẩm này.

Một số nhà cung cấp các sản phẩm này cho rằng than hoạt tính có thể tăng cường năng lượng, làm sáng làn da, đặc biệt là có thể giải độc cơ thể bởi nó có thể liên kết với chất độc trong đường tiêu hóa và ngăn ngừa cơ thể hấp thu các chất này vào máu. Các độc tố sau đó được thải ra khỏi cơ thể qua phân.

Mặc dù tiêu thụ than hoạt tính được coi là một xu hướng được nhiều người ưa chuộng, nhưng có một số lý do bạn nên tránh những sản phẩm này.

Đầu tiên, than hoạt tính có thể liên kết với tất cả mọi thứ bao gồm một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong thực phẩm, ngoại trừ vitamin trong rau và trái cây.

Nó cũng có thể liên kết với một số loại thuốc, bao gồm một số loại thuốc chống trầm cảm và thuốc chống viêm, khiến chúng kém hiệu quả hơn và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe đối với một số người. Tuy nhiên, điều này không được cảnh báo trên bao bì các sản phẩm than hoạt tính.

Không chỉ vậy, than hoạt tính sẽ chỉ liên kết với bất kỳ thứ gì có trong dạ dày hoặc ruột của bạn vào thời điểm bạn ăn phải nó. Nó hoạt động bằng cách tiếp xúc vật lý với đường ruột và àm chậm các hoạt động của ruột dẫn đến tình trạng buồn nôn và táo bón.

Trong những năm 1980, một số nghiên cứu cho rằng than hoạt tính có thể liên kết với các chất khí được tạo ra trong quá trình tiêu hóa từ đó làm giảm chứng đầy hơi.

Tuy nhiên, có những nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng sử dụng than hoạt tính như một chất bổ sung cùng chế độ ăn uống nhằm điều trị chứng đầy hơi không hề mang lại lợi ích.