Soi tài bếp núc của hoa hậu H’Hen Niê, nhiều món ngon lạ độc

Mỗi lần về quê, Hoa hậu H’Hen Niê thường xuyên khoe những món ngon lạ độc của quê hương Đắk Lắk. Cô từng giới thiệu món đu đủ giã đậm chất dân dã của quê mình. Món ăn này phải dùng cối để giã. Nguyên liệu gồm đu đủ ương, me, mùi tàu, ớt, cà chua bi, đường muối, bột ngọt nước mắm. Đu đủ được đem gọt nạo sợi rồi cho vào cối giã cùng ớt. Tiếp đó, cho thêm cà chua, ớt, rau thơm, me vào giã cùng. Cuối cùng cho tất cả ta bát to trộn thêm các gia vị vừa ăn rồi thưởng thức. Một món ăn vặt khác của nàng hậu Ê đê là xoài giã muối ớt siêu cay. Hen cho biết, đây là món gia đình cô hay ăn gồm các gia vị như ớt khô, muối, đường, mì chính, nước mắm. Xoài dùng dao bằm nhỏ sau đó cho vào giã cùng các gia vị cho vừa ăn. Hen cũng từng giới thiệu với người hâm mộ về món ăn đặc sản quê hương mình là quả boh aliêk xào cá khô. H'Hen Niê cũng từng giới thiệu về món cháo kiến vàng được nấu từ một loại rau ở quê của cô là cây môn, nấu lẫn ba chỉ heo và kiến vàng. Cô cho biết món này rất ngon, hấp dẫn. Món ăn độc lạ này thực sự làm nhiều người sửng sốt. Trước đó, H'Hen Niê còn bật mí về một món ăn khoái khẩu của mình là nhộng sâu muồng. Món ăn chỉ mới nghe tên cũng có thể khiến nhiều người ngần ngại. Nhưng theo H'Hen, mỗi năm, cô đều chờ đợi tới mùa nhộng. "Khi ăn, Hen thấy rất ngon, thơm thơm, béo béo", cô chia sẻ. Xuất thân từ vùng quê nghèo ở Đắk Lắk, hoa hậu H’Hen Niê rất yêu thích các món ăn giản dị, độc đáo đã gắn bó với mình suốt tuổi thơ. H’Hen Niê thích ăn cơm nhà vì có nhiều loại rau rừng đặc sản. Cá khô giã là một món ăn khoái khẩu khác của nàng hoa hậu. Thay vì ăn cá khô nguyên con, người ta cho vào cối đá, giã nhỏ giống như chà bông (ruốc), ăn cùng cơm trắng là đủ mê mẩn. Hoa hậu cũng rất thích món rau dớn đặc sản của núi rừng quê mình. Mâm cơm gồm nhiều món ăn đặc sản dân dã của người dân tộc quê Hen. Ảnh: Instagram, FB. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.

Mỗi lần về quê, Hoa hậu H’Hen Niê thường xuyên khoe những món ngon lạ độc của quê hương Đắk Lắk. Cô từng giới thiệu món đu đủ giã đậm chất dân dã của quê mình. Món ăn này phải dùng cối để giã. Nguyên liệu gồm đu đủ ương, me, mùi tàu, ớt, cà chua bi, đường muối, bột ngọt nước mắm. Đu đủ được đem gọt nạo sợi rồi cho vào cối giã cùng ớt. Tiếp đó, cho thêm cà chua, ớt, rau thơm, me vào giã cùng. Cuối cùng cho tất cả ta bát to trộn thêm các gia vị vừa ăn rồi thưởng thức. Một món ăn vặt khác của nàng hậu Ê đê là xoài giã muối ớt siêu cay. Hen cho biết, đây là món gia đình cô hay ăn gồm các gia vị như ớt khô, muối, đường, mì chính, nước mắm. Xoài dùng dao bằm nhỏ sau đó cho vào giã cùng các gia vị cho vừa ăn. Hen cũng từng giới thiệu với người hâm mộ về món ăn đặc sản quê hương mình là quả boh aliêk xào cá khô. H'Hen Niê cũng từng giới thiệu về món cháo kiến vàng được nấu từ một loại rau ở quê của cô là cây môn, nấu lẫn ba chỉ heo và kiến vàng. Cô cho biết món này rất ngon, hấp dẫn. Món ăn độc lạ này thực sự làm nhiều người sửng sốt. Trước đó, H'Hen Niê còn bật mí về một món ăn khoái khẩu của mình là nhộng sâu muồng. Món ăn chỉ mới nghe tên cũng có thể khiến nhiều người ngần ngại. Nhưng theo H'Hen, mỗi năm, cô đều chờ đợi tới mùa nhộng. "Khi ăn, Hen thấy rất ngon, thơm thơm, béo béo", cô chia sẻ. Xuất thân từ vùng quê nghèo ở Đắk Lắk, hoa hậu H’Hen Niê rất yêu thích các món ăn giản dị, độc đáo đã gắn bó với mình suốt tuổi thơ. H’Hen Niê thích ăn cơm nhà vì có nhiều loại rau rừng đặc sản. Cá khô giã là một món ăn khoái khẩu khác của nàng hoa hậu. Thay vì ăn cá khô nguyên con, người ta cho vào cối đá, giã nhỏ giống như chà bông (ruốc), ăn cùng cơm trắng là đủ mê mẩn. Hoa hậu cũng rất thích món rau dớn đặc sản của núi rừng quê mình. Mâm cơm gồm nhiều món ăn đặc sản dân dã của người dân tộc quê Hen. Ảnh: Instagram, FB. Mời độc giả theo dõi video " Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.