Soi gu thời trang cực chảnh của bạn gái tin đồn Quang Hải

Huyền My sinh năm 1997 (cùng tuổi với Quang Hải) và đang sở hữu 1 tiệm nail. Huyền My sở hữu gương mặt sắc sảo cùng gu thời trang cực chảnh. Bạn gái tin đồn của Quang Hải theo đuổi phong cách thời trang sang chảnh, sành điệu và đôi khi cũng vô cùng gợi cảm. Hầu hết trang phục hay cách make up của cô đều mang vẻ chững chạc, có phần "dừ" hơn so với tuổi thật. Có lúc Huyền My chọn trang phục công sở chỉn chu, khi thì lại bánh bèo nữ tính.Cách ăn mặc sành điệu cộng với gương mặt sắc sảo giúp người đẹp ghi điểm trong mắt người đối diện. Cô chủ tiệm nail thỉnh thoảng cũng khéo léo khoe vóc dáng với áo croptop lộ eo thon nhỏ, gợi cảm. Dù theo phong cách ăn mặc nào, bạn gái tin đồn của Quang Hải vẫn luôn xinh đẹp, làm vạn người mê hoặc. Huyền My biến hóa thành quý cô sang chảnh và quyền quý. Cô nàng khoe bờ vai trắng nõn trong chiếc đầm đen trễ nải gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1997 trông cực kỳ sexy khi diện áo trễ vai giấu quần. Huyền My cũng thường xuyên phối hai trang phục màu sắc đen trắng đầy tinh tế. Ảnh: Instagram NV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

