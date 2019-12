“Sợ tái mặt” những món ăn kinh dị từ não động vật

Óc lợn sống (Peru): So với óc lợn trần của Việt Nam, đặc sản óc lợn sống của Peru thực sự kinh khủng. Người ta không thực hiện bất kỳ thao tác làm chín nào mà mà để nguyên như vậy, ướp gia vị thật đậm đà rồi thưởng thức. Sandwich não chiên. Để tạo ra một chiếc bánh sandwich não chiên, người ta đặt những lát não bê giữa bánh mỳ. Món này rất phổ biến trước khi dịch bò điên xuất hiện và được phục vụ với bánh mỳ trắng mỏng trong các khách sạn Missouri ở Mỹ. Hiện bánh vẫn được phục vụ ở khu vực thung lũng sông Ohio nhưng bộ não bị đánh dập và đặt trong bánh. Tuy nhiên, não bò trên 30 tháng tuổi không được phép sử dụng do lo ngại sự ảnh hưởng của dịch bệnh bò điên. Óc trần được xem là món ăn tẩm bổ cực tốt của người Việt, Trung Quốc. Óc lợn chỉ được trần qua nước sôi nên nhờ nhợ, đôi khi còn sót chút máu. Nhiều người thích thú với óc trần bởi nó giúp họ trị đau đầu, mất ngủ, tăng trí nhớ. Súp óc lợn phổ biến ở Việt Nam. Món ăn gồm có óc lợn, cua xé nhỏ, trứng, rau, nấm cùng các loại gia vị. So với óc trần, súp óc lợn dễ ăn hơn nhiều bởi được làm chín tới.Súp óc lợn nguyên bộ Singapore: Nếu như súp óc lợn của Việt Nam được nấu chung cùng trứng, gà xé, rau, nấm…. thì súp óc lợn ở Singapore khá ám ảnh khi được chế biến nguyên bộ kết hợp với chút nước lõng bõng. Nếu bạn là thực khách nghiện món súp óc heo ở Việt Nam thì cũng sẽ phải bị "đơ" vài giây khi thấy món ăn kinh dị này. Óc khỉ: Món ăn này nổi tiếng dã man, từng là món dùng để chiêu đãi khách của Từ Hy Thái Hậu. Trước khi đưa lên thớt, bầy khỉ được tám rửa sạch sẽ. Óc được xối qua bằng nước sâm nóng hổi cho chín tái, bớt đỏ. Khi thưởng thức, người ta sẵn sàng múc từng chén óc khỉ và ăn một cách ngon lành bất chấp sự đau đớn của con vật đáng thương. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Óc lợn sống (Peru): So với óc lợn trần của Việt Nam, đặc sản óc lợn sống của Peru thực sự kinh khủng. Người ta không thực hiện bất kỳ thao tác làm chín nào mà mà để nguyên như vậy, ướp gia vị thật đậm đà rồi thưởng thức. Sandwich não chiên. Để tạo ra một chiếc bánh sandwich não chiên, người ta đặt những lát não bê giữa bánh mỳ. Món này rất phổ biến trước khi dịch bò điên xuất hiện và được phục vụ với bánh mỳ trắng mỏng trong các khách sạn Missouri ở Mỹ. Hiện bánh vẫn được phục vụ ở khu vực thung lũng sông Ohio nhưng bộ não bị đánh dập và đặt trong bánh. Tuy nhiên, não bò trên 30 tháng tuổi không được phép sử dụng do lo ngại sự ảnh hưởng của dịch bệnh bò điên. Óc trần được xem là món ăn tẩm bổ cực tốt của người Việt, Trung Quốc. Óc lợn chỉ được trần qua nước sôi nên nhờ nhợ, đôi khi còn sót chút máu. Nhiều người thích thú với óc trần bởi nó giúp họ trị đau đầu, mất ngủ, tăng trí nhớ. Súp óc lợn phổ biến ở Việt Nam. Món ăn gồm có óc lợn, cua xé nhỏ, trứng, rau, nấm cùng các loại gia vị. So với óc trần, súp óc lợn dễ ăn hơn nhiều bởi được làm chín tới. Súp óc lợn nguyên bộ Singapore: Nếu như súp óc lợn của Việt Nam được nấu chung cùng trứng, gà xé, rau, nấm…. thì súp óc lợn ở Singapore khá ám ảnh khi được chế biến nguyên bộ kết hợp với chút nước lõng bõng. Nếu bạn là thực khách nghiện món súp óc heo ở Việt Nam thì cũng sẽ phải bị "đơ" vài giây khi thấy món ăn kinh dị này. Óc khỉ: Món ăn này nổi tiếng dã man, từng là món dùng để chiêu đãi khách của Từ Hy Thái Hậu. Trước khi đưa lên thớt, bầy khỉ được tám rửa sạch sẽ. Óc được xối qua bằng nước sâm nóng hổi cho chín tái, bớt đỏ. Khi thưởng thức, người ta sẵn sàng múc từng chén óc khỉ và ăn một cách ngon lành bất chấp sự đau đớn của con vật đáng thương. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.