So Ji Sub chọn trang phục già dặn như ông chú khiến fan chê bai

Nam diễn viên So Ji Sub vốn bảnh bao, lịch thiệp trên màn ảnh nhưng ngoài đời, anh lại bị đánh giá kém tinh tế bởi cách lựa chọn trang phục già dặn, khó hiểu. Khoảng thời gian trước đây, anh luôn mang đến hình ảnh rườm rà, thiếu đi vẻ nam tính tại các sự kiện thảm đỏ. Ngoài đời thường, nam diễn viên cũng chuộng trang phục dáng oversized che hết cơ thể hay những set đồ già dặn. Tham dự sự kiện, So Ji Sub diện một set đồ đen già dặn cùng áo khoác da dáng dài khá bụi bặm.Phong cách thời trang già dặn, thùng thình của nam tài tử xứ Hàn làm mất đi vẻ nam tính lịch lãm vốn có của anh. Sở hữu vóc dáng khoẻ mạnh, nhưng anh lại không biết cách lựa chọn trang phục phù hợp khiến nhiều người chê bai. Dù diện trang phục trẻ trung, anh vẫn không được người hâm mộ đánh giá cao bởi sự kết hợp các items không ăn nhập với nhau.So Ji Sub diện bộ suit vàng họa tiết diện cùng boots cao cổ, kèm quần tất đen gây khó hiểu khi chụp hình tạp chí. Kiểu tóc mái ngố làm mất đi vẻ nam tính trên gương mặt của anh. Vài năm gần đây, nam diễn viên đã dần lột xác với hình ảnh nam tính hơn cùng những trang phục thanh lịch như suit, áo khoác dáng dài, quần tây... Các trang phục thanh lịch và đơn giản phù hợp với vóc dáng và gương mặt của So Ji Sub. Trái ngược với phong cách đời thường, So Ji Sub luôn ăn mặc chỉn chu với các bộ suit thanh lịch trong các bộ phim truyền hình. Sở hữu vóc dáng chuẩn cùng vẻ nam tính, quý ông So Ji Sub rất hợp với phong cách thời trang thanh lịch, đơn giản. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

