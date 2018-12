Sinh con vào những tháng này năm 2019, bé tài giỏi xuất chúng

Theo quan niệm dân gian, người sinh năm Hợi thường có số hưởng phúc lộc, may mắn. Ngoài ra, nếu sinh vào đúng những tháng đẹp trong năm thì những bé Heo này còn thông minh, giỏi giang hơn người. Vậy mẹ đã biết đó là những tháng nào?

Tháng 1, tháng 2

Một công trình nghiên cứu của tác giả Ingeborg F. Solli đã chứng minh rằng, các em bé sinh vào khoảng thời gian đầu năm (cụ thể là tháng 1 hoặc tháng 2) sẽ có đầu óc nhạy bén cùng các hoạt động ngoại khóa, khả năng thành công trong tương lai cao hơn hẳn các em bé khác.

Không những thế, trang web Gocompare đã tiến hành khảo sát và đưa ra kết quả rằng hầu hết những đại gia giàu nhất thế giới của Fobes đều có sinh nhật vào tháng 1 hoặc tháng 2. Đây có lẽ là những bằng chứng xác thực nhất để chứng minh việc tháng sinh cũng sẽ tạo nên những ảnh hưởng nhất định đến việc trẻ lớn lên có nhạy bén, lanh lợi và thành công hay không.

Lý do tiếp theo là sinh vào tháng 1 và tháng 2 – thời gian đầu năm, bé sẽ có phần trưởng thành hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi, nhất là với những bạn sinh vào cuối năm. Trẻ dễ dàng tạo được cảm giác đáng tin cậy và có trách nhiệm, vì vậy sẽ có nhiều lợi thế, cơ hội để phát triển và thử thách bản thân mình hơn hẳn các em bé khác. Không những thế, do đầu óc được tiếp xúc và làm quen trước với thế giới xung quanh nên những trẻ sinh vào đầu năm thường có óc quan sát nhạy bén, nhìn nhận vấn đề chín chắn và già dặn. Mọi cách giải quyết vấn đề cũng có phần bản lĩnh cũng như quyết đoán hơn.

Tháng 3

Đây là đứa trẻ có tính cách ôn hòa, sống tinh cảm, hướng thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Từ nhỏ đã có bản tính kiên cường, không ngại khó nên khi trưởng thành thì phát triển rất nhanh trong sự nghiệp. Tóm lại, cuộc đời em bé sinh tháng này tràn ngập vinh hoa phú quý, cuộc sống êm đềm không ai bằng.

Tháng 10

Sinh vào cuối thu đầu đông tiết trời dịu nhẹ, mùa đẹp nhất trong năm nên em bé này sẽ có một cuộc đời sung sướng, chẳng làm làm gì vất vả mà vẫn đầy đủ vật chất, tiền bạc dư giả, tinh thần vui khỏe. Đứa bé này có lợi thế về mặt giao tiếp, quan hệ rộng, biết đối nhân xử thế nên chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp. Hơn nữa lại vô cùng hiếu thảo, bố mẹ tha hồ “nở mày nở mặt”.

Tháng 11

Sinh tháng 11 âm, “ bé Hợi ” có một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Từ nhỏ đã hiểu chuyện, thông minh, hòa đồng với bạn bè. Thuở đi học luôn đứng đầu lớp, ra đời thì tuy có phải trải qua những thử thách khó nhằn nhưng đều vượt qua thuận lợi, chẳng mấy mà làm “sếp”.Chuyện tình duyên cũng tốt, gặp được người như ý, cùng nhau xây tổ ấm hạnh phúc.

Cha mẹ của bé cũng được hưởng ké phúc phần nên sống an nhàn, no đủ tới già cùng con cháu.

Ngoài ra, mẹ cũng có thể giúp con cải thiện chất xám, trở nên cao lớn, nhanh nhạy hơn bằng cách chú ý đến những yếu tố sau:

- Quan tâm đến sức khỏe thai kỳ: Ngay từ trong giai đoạn mang thai, mẹ đã có thể giúp bé thông minh, khỏe mạnh hơn bằng cách thường xuyên ăn các thực phẩm chứa nhiều Omega-3, Omega-6, DHA, acid folic,… là những dưỡng chất tốt cho trí não. Không những thế, mẹ cũng hãy bổ sung đầy đủ các dưỡng chất khác và có chế độ sinh hoạt lành mạnh.

- Xây dựng thực đơn dinh dưỡng hoàn hảo cho trẻ với đa dạng vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

- Không nên cho con sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì có thể khiến bé dễ bị chậm nhận thức, hạn chế khả năng truyền đạt ngôn ngữ.

- Đi ngủ đúng giờ và vận động thường xuyên.

- Cho con chơi các trò chơi trí tuệ, trau dồi tư duy để cải thiện và kích thích chất xám.

- Tạo điều kiện cho con học hỏi thế giới bên ngoài, tham gia các lớp học ngoại khóa tiếng Anh, đàn, múa, hát,… để biết được khả năng và những thứ con thích.