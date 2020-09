Siêu mẫu Gigi Hadid giữ dáng nhờ ăn kiêng 6 ngày/tuần

Gigi Hadid sinh năm 1995 và là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí danh giá nhất thế giới, xuất hiện liên tục tại các tuần lễ thời trang New York, Milan và Paris. Ngày từ thuở mới vào nghề người mẫu, các số đo của cô nàng đã luôn là đề tài "nóng" được cánh phóng viên khai thác thường xuyên. Gigi Hadid giữ dáng nuột nà, hoàn hảo nhờ tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với những phương pháp tập luyện riêng. Gigi Hadid chia sẻ, cô thường xuyên tự tay nấu nướng tại nhà để biết được cơ thể của mình đang nạp vào những gì. Dù vậy, cô nàng siêu mẫu này lại có một nhược điểm là rất mê hamburger và khoai tây chiên. Do đó, cô phải tiết chế niềm yêu thích của mình hết mức có thể và chỉ thưởng thức chúng vào những ngày cuối tuần. Muốn giữ được thân hình luôn thon gọn, săn chắc thì việc lập kế hoạch ăn uống nghiêm túc sẽ giúp chúng ta duy trì được điều này. Gigi Hadid có thể dành ra từ 5 - 6 ngày trong tuần để ăn kiêng nhưng tới cuối tuần thì nên "xả hơi" để lấy lại tinh thần làm việc. Mẹ của Gigi Hadid đã từng chia sẻ rằng, cả cô nàng siêu mẫu này và em gái Bella Hadid đều thức dậy từ lúc 4 - 5 giờ sáng để đi đến phòng tập luyện. Điều này giúp Gigi giữ gìn được vóc dáng luôn khỏe mạnh, cân đối và có thêm nguồn năng lượng cần thiết để hoạt động xuyên suốt cả ngày. Ít người biết rằng, trước khi bén duyên với sàn diễn thời trang, Gigi Hadid từng là đội trưởng đội bóng chuyền ở trường trung học. Thế nên suốt từ thời trung học, Gigi đã rất thích chơi bóng chuyền. Bóng chuyền không chỉ là một môn thể thao khuyến khích tính cạnh tranh mà còn giúp nâng cao thể chất rất tốt. Do đó, cô nàng thường chơi bộ môn này cùng những đồng nghiệp của mình trong khi có thời gian rảnh. Gigi Hadid chia sẻ, cô thường tập boxing cùng huấn luyện viên Rob Piéla - người truyền cảm hứng tập boxing cho cô. Gigi còn cho biết thêm: "Boxing là một thứ gì đó rất tuyệt vời đối với tôi, bởi nó không chỉ là một môn thể thao mới mẻ mà còn giúp tôi có thể phát huy bản thân một cách tốt hơn". Bên cạnh boxing thì huấn luyện viên Rob Piéla cũng cho Gigi Hadid thực hiện những bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể (bodyweight training), bài tập cardio - nhảy dây, và kết hợp boxing theo tỷ lệ 3:1. Cứ 3 phút trên sàn boxing sẽ tương đương với một phút tập tăng cường vùng cơ xương chậu. Nhờ đó, Gigi đã giữ được vòng eo phẳng lì cho dù có ngồi ở bất kỳ tư thế nào. Nhờ tuân theo một chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với những phương pháp tập luyện phù hợp nên Gigi Hadid còn sở hữu vòng 2 phẳng lì không một chút mỡ thừa. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Lynk Lee kể về hành trình phẫu thuật chuyển giới thành công". Nguồn: VTV.

