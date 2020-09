Selena Gomez khoe vai trần gợi cảm khi xuất hiện trên tạp chí

Selena Gomez chụp ảnh bìa cho tạp chí Allure với nhan sắc đẹp không tì vết. Vòng một đầy đặn nghẹt thở trong chiếc váy da khoét sâu vô cùng gợi cảm. Nhan sắc tựa nữ thần của ngôi sao 28 tuổi nhận được cơn mưa lời khen từ các fan trên khắp thế giới.Nữ ca sĩ diện trang phục tôn vòng một và body thon thả nhờ giảm cân thần tốc. Selena cho biết cô đã tự mình trang điểm cho lần chụp hình tạp chí này do dịch bệnh. Khoe vai trần gợi cảm cùng làn da nâu khỏe khoắn, mịn màng trong trang phục có thiết kế tay bồng lạ mắt. Giọng ca Same Old Love cho biết sắp tới cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Selena xuất hiện ngọt ngào trong MV mới kết hợp cùng Black Pink. Khi ở nhà, nữ ca sĩ diện đồ vô cùng thoải mái và có phần xuề xòa cực đáng yêu. Xu hướng thời trang giới trẻ.

