Say rượu, ăn ngay những thực phẩm này để lấy lại tỉnh táo

Cà phê chứa caffeine giúp giãn nở mạch máu, chống lại cơn đau đầu bằng cách cho làm giảm áp lực từ trong hộp sọ, giúp đầu óc trở nên tỉnh táo, minh mẫn hơn. Ảnh: songkhoe. Các loại sinh tố trái cây cũng góp phần hạn chế tác dụng của rượu. Ảnh: blogspot. Trứng là thực phẩm bổ dưỡng bạn nên ăn để phục hồi, cung cấp năng lượng cho cơ thể sau khi uống rượu. Ảnh: hoidaubepaau. Trứng chứa một lượng lớn các cysteine, giúp loại bỏ các độc tố còn sót lại trong cơ thể gồm ammonia và mangan sau khi uống rượu. Ảnh: hoidaubepaau. Uống nhiều rượu làm cơ thể thiếu vitamin B, khiến đầu óc bạn quay cuồng vào sáng hôm sau. Ảnh: cooky. Trong khi đó, cá hồi lại chứa rất nhiều vitamin B12, các axit amin và axit béo omega-3, khiến nó trở thành thực phẩm nên ăn sau khi say rượu. Ảnh: moiben. Chuối chứa nhiều kali. Do tác dụng phụ của cồn là lợi tiểu, ăn một quả chuối vào sáng hôm sau có thể giúp bạn bù đắp lượng kali bị mất. Ảnh: hellobacsi. Chuối còn là trái cây tốt cho dạ dày và có thể cung cấp cho cơ thể những chất điện giải quan trọng đã bị mất do say rượu. Ảnh: baovanhoa. Mất nước là triệu chứng phổ biến ở những người say rượu. Vì vậy, sau khi uống rượu say, bạn hãy bổ sung nước cho cơ thể bằng những loại trái cây chứa nhiều nước. Ảnh: suckhoemoitruong. Những loại trái cây chứa nhiều nước bao gồm: dưa hấu, dâu tây, dưa chuột, dưa đỏ,..Ảnh: wordpress.

