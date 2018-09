Say lòng đặc sản quê hương Tân Hoa hậu Việt Nam 2018

Mì Quảng là món đặc sản của Quảng Nam, quê hương của tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy , khiến nhiều du khách lưu luyến. Mì Quảng thường được làm từ sợi mì bằng bột gạo xay mịn và tráng thành từng lớp bánh mỏng, sau đó thái theo chiều ngang để có những sợi mì mỏng khoảng 2mm. Sợi mì làm bằng bột mỳ được trộn thêm một số phụ gia cho đạt độ giòn, dai. Dưới lớp mì là các loại rau sống, trên mì là thịt heo nạc, tôm, thịt gà cùng với nước dùng được hầm từ xương heo. Người ta còn bỏ thêm đậu phụng rang khô và giã dập, hành lá thái nhỏ, rau thơm, ớt đỏ... Thông thường nước dùng rất ít. Cao lầu được xem là món ăn đặc sản của thị xã Hội An, Quảng Nam. Món mỳ này có sợi mỳ màu vàng, được dùng với tôm, thịt heo, các loại rau sống và rất ít nước dùng. Sợi mỳ màu vàng là do được trộn với tro một loại cây ở địa phương. Tinh túy của món cao lầu là sợi mì, thường được chế biến rất công phu. Đầu tiên, gạo thơm đem ngâm vào nước tro, mà phải là tro nấu củi lấy ở tận Cù lao Chàm. Sau đó lọc kỹ, xay thành bột; nước xay gạo phải là nước ở giếng Bá Lễ do người Chăm làm cách đây cả ngàn năm, mới được nước ngọt, không bị phèn và mát lạnh. Tiếp tục dùng vải bòng nhiều lần cho bột dẻo, khô, cán thành miếng vừa cô, xắt thành từng sợi, đem hấp nhiều lần rồi phơi khô để làm sợi mì. Qua nhiều lần xử lý như vậy nên dù cao lầu có để qua đêm cũng không sợ ôi thiu. Người ta thường ăn cao lầu với giá trụng nước sôi nhưng không được quá mềm. Thêm ít rau sống, được lấy ở làng rau truyền thống Trà Quế nổi tiếng ở Hội An. Giá trụng đổ ra tô, xếp mì lên trên, thêm vài lát thịt xíu rồi đổ tép mỡ (da heo chiên giòn) và một muỗng mỡ heo rán để sẵn bên lò nước. Với thịt xíu, chỉ dùng thịt heo cỏ, thịt săn chắc, thơm, vừa mỏng da vừa nhiều nạc và nước của nó mới có vị ngọt. Bê thui Cầu Mống: Món ngon nức tiếng tại Quảng Nam khiến thực khách không thể bỏ qua trong thực đơn đồ ăn phải thử tại đây. Thịt bê nhiều đạm, chắc nịch cuốn cùng các loại rau thơm chấm với mắm nêm đặc trưng của Quảng Nam sẽ chinh phục những tín đồ ẩm thực thích món cuốn. Thịt bê ngon ngọt hòa quyện với vị mắm nêm Quảng Nam đậm đà và các loại rau thơm. Sự kết hợp này sẽ để lại ấn tượng khó quên cho thực khách. Bánh tráng đập: Tưởng chừng như đơn giản nhưng món bánh tráng đập cần trải qua nhiều công đoạn kỹ lưỡng. Người làm bánh sử dụng loại gạo tẻ thơm, độ dai vừa phải để bánh có vị ngọt bùi, mặt bánh trắng tinh, láng. Bên cạnh miếng bánh tráng nướng giòn tan cùng lớp bánh mềm mịn ở trong thì điểm nhấn của món này chính là nước chấm. Nước chấm được làm từ mắm cái được làm từ loại cá cơm hoặc cá nục của vùng biển Quảng Nam. Mắm được pha sánh sánh, có màu nâu nâu kết hợp cùng màu đỏ của sa tế, mặn mặn ngọt ngọt như mùi biển của Quảng Nam cùng vị cay nồng nàn của ớt. Bánh tổ là món ăn đặc sản có truyền thống lâu đời trong mỗi dịp tết về trên quê hương của tân Hoa hậu Việt Nam 2018. Nhiều địa phương ở Quảng Nam đều làm bánh này. Nguyên liệu gồm bột nếp, đường và nước gừng giã. Nếp sau khi xay thật mịn bỏ vào túi vải đăng khoảng 1,5h và đem bột trộn với đường và nước gừng trộn hỗn hợp thật kỹ, sau đó cắt bọc ni lông hoặc lá chuối lót vào khuôn và tráng dầu sau đó cho hỗn hợp bột nếp vào, sau đó đem hấp. Bánh ngon nhất khi nấu xong nửa tháng thì chiên lên ăn ngon tuyệt. Ram tôm cũng là một trong những món ngon xứ Quảng hấp dẫn thực khách. Gần giống với món nem của miền Bắc, tuy nhiên thực khách sẽ cảm nhận được hương vị đặc biệt, giòn tan của ram tôm với các nguyên liệu chính như: Thịt ba chỉ, tôm đồng, bánh đa nem và các loại gia vị khác. Khi thưởng thức ram tôm, bạn sẽ cảm nhận được độ béo ngậy, thơm của thịt, ngọt của tôm và giòn tan của vỏ ram. Món này thường được ăn chung với rau sống và để lại cho thực khách ấn tượng khó quên khi nhắc về những món ăn dân dã, quen thuộc của Quảng Nam. Nem nướng: Từ lâu, món nem của người Quảng luôn níu chân thực khách phương xa bởi vị thơm ngon và đượm tình mến khách. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ăn ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

