Sau dịch, nhất định phải đến Đà Nẵng thưởng thức những đặc sản siêu ngon này

Cơm gà là đặc sản siêu ngon khiến người dân Đà Nẵng lẫn du khách bốn phương mê mệt. Bằng nhiều cách chế biến khác nhau, chẳng hạn như: cơm gà xé, cơm gà quay, gà luộc, gà xối mỡ... kèm theo bát canh và chén đồ chua ăn kèm trông rất ngon lành. Ảnh: Foody. Mì Quảng: Khỏi phải nói thì ai cũng biết mì Quảng là đặc sản nổi danh của Đà Nẵng. Những cọng mì dày, cứng và to thô là nét đặc trưng tạo nên linh hồn của tô mì. Ảnh: Bepnhabeo. Bún mắm nêm Đà Nẵng ghi dấu ấn bằng thứ mắm nêm mặn mòi làm từ cá biển, những miếng thịt heo quay giòn rụm, vị thanh mát của rau và cay nồng của ớt. Ngoài ra còn có cả nem chua, ba chỉ luộc, tai heo, mít non và chả bò hấp dẫn. Ảnh: Danang. Cao lầu: Vốn là đặc sản Hội An nhưng du khách vẫn có thể thưởng thức món ngon này “đúng chất” ngay tại Đà Nẵng. Cao lầu trực tiếp chuyển ra từ Hội An, tươi mới và chế biến trong ngày, ăn kèm với rau sống, giá trụng, thịt xíu và da heo chiên giòn. Ảnh: Foody. Tré bà Đệ là món ăn đặc sản Đà Nẵng nổi tiếng từ nhiều thập niên. Món ăn này tiếp tục lớn mạnh khi con cái của bà quyết theo nghề của mẹ đã tạo nên sự lớn mạnh thương hiệu này. Dần dần người ta gọi tré Bà Đệ là đặc sản của Đà Nẵng. Tré Bà Đệ có các sản phẩm như tré gói cổ truyền, tré gói lá chuối, tré gói lá ổi. Ảnh: Foody. Bánh kẹp được xếp vào danh sách món ăn đường phố Đà Nẵng được nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ưa thích. Món này là những tấm bánh tráng kết hợp với trứng, khô bò, pa tê... lúc chiên hay nướng lên có mùi thơm hấp dẫn. Bánh kẹp không chỉ ngon mà giá cả cũng rất phải chăng. Ảnh: Foody. Bánh tráng đập là món ngon dân dã của người dân các tỉnh miền Trung. Món ăn đơn giản làm từ gạo trắng thơm dẻo, bánh mỏng nướng lên, trải một lớp bánh ướt, phết chút mỡ hành, khi ăn gấp đôi và đập dập, chấm cùng mắm nêm mặn mà hấp dẫn. Ảnh: Foody. Bánh tráng thịt heo: Sẽ thật thiếu sót nếu du khách bỏ qua món ăn này trong sổ tay ẩm thực Đà Nẵng. Những lát thịt heo luộc chín tới được thái lát to bản cuốn với bánh tráng Đại Lộc, một lớp bánh ướt, kèm theo rau sống, dưa chuột, chuối xanh... rồi chấm mắm nêm mặm mòi sẽ khiến bạn không thể quên được hương vị. Ảnh: Chudu24. Bún chả cá: Thực ra, cứ đến miền Trung là đâu đâu cũng dễ tìm ra quán bán bún chả cá. Nhưng bún chả cá ở Đà Nẵng mới thật đặc biệt. Bún chả cá ngon, khi ăn không có mùi tanh, chỉ nghe hương thơm ngào ngạt của tô bún kết hợp với vị ngọt thanh của rau củ quả và vị đậm đà của nước lèo khiến bất cứ thực khách nào cũng phải xuýt xoa…Ảnh: Foody. Bê thui Cầu Mống: Món ngon này còn được người dân Đà Nẵng gọi với cái tên quen thuộc “bò tái Cầu Mống”. Món này nổi danh ngang hàng với mì Quảng. Yêu cầu của món này là miếng thịt bê khi đưa ra khỏi lò phải đạt đủ hai tầng thịt tái, chín rõ rệt, còn bì (da) thì phải chín đến độ trong suốt, đồng thời lại giòn mềm vừa phải. Khi dọn ra, được pha thái khéo léo, từng miếng thái có cả phần thịt lẫn da. Ảnh: Foody. Chè xoa xoa hạt lựu: Xoa xoa nấu từ rau câu, hạt lựu làm từ bột lọc loại ngon, thạch đen được chế từ một loại lá cây mát trên rừng, đặc biệt nước cốt dừa được ép từ dừa nguyên chất…tất cả hợp lại làm nên thức uống ngon, mát lành. Ảnh: Begodi. Bánh xèo - Nem lụi: Nếu đã đến Đà Nẵng thì đừng ngần ngại gì thử ngay món bánh xèo - nem lụi đậm chất miền trung này nhé. Bánh xèo ở Đà Nẵng đặc biệt ở phần nước chấm, ăn thơm, béo vị đậu phộng, ăn một lần là nhớ mãi. Ảnh: Foody. Ốc biển: Đến Đà Nẵng vào bất cứ mùa nào trong năm, bạn đều có thể nhâm nhi món đặc sản đáp ứng 3 tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” này. Ốc Đà Nẵng này rất đa dạng, từ ốc gạo, ốc hương cho đến ốc đinh, ốc bươu, ốc đắng… được chế biến kỹ lưỡng, dậy mùi thơm phức khiến du khách phải dừng chân. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cơm gà là đặc sản siêu ngon khiến người dân Đà Nẵng lẫn du khách bốn phương mê mệt. Bằng nhiều cách chế biến khác nhau, chẳng hạn như: cơm gà xé, cơm gà quay, gà luộc, gà xối mỡ... kèm theo bát canh và chén đồ chua ăn kèm trông rất ngon lành. Ảnh: Foody. Mì Quảng: Khỏi phải nói thì ai cũng biết mì Quảng là đặc sản nổi danh của Đà Nẵng. Những cọng mì dày, cứng và to thô là nét đặc trưng tạo nên linh hồn của tô mì. Ảnh: Bepnhabeo. Bún mắm nêm Đà Nẵng ghi dấu ấn bằng thứ mắm nêm mặn mòi làm từ cá biển, những miếng thịt heo quay giòn rụm, vị thanh mát của rau và cay nồng của ớt. Ngoài ra còn có cả nem chua, ba chỉ luộc, tai heo, mít non và chả bò hấp dẫn. Ảnh: Danang. Cao lầu: Vốn là đặc sản Hội An nhưng du khách vẫn có thể thưởng thức món ngon này “đúng chất” ngay tại Đà Nẵng. Cao lầu trực tiếp chuyển ra từ Hội An, tươi mới và chế biến trong ngày, ăn kèm với rau sống, giá trụng, thịt xíu và da heo chiên giòn. Ảnh: Foody. Tré bà Đệ là món ăn đặc sản Đà Nẵng nổi tiếng từ nhiều thập niên. Món ăn này tiếp tục lớn mạnh khi con cái của bà quyết theo nghề của mẹ đã tạo nên sự lớn mạnh thương hiệu này. Dần dần người ta gọi tré Bà Đệ là đặc sản của Đà Nẵng. Tré Bà Đệ có các sản phẩm như tré gói cổ truyền, tré gói lá chuối, tré gói lá ổi. Ảnh: Foody. Bánh kẹp được xếp vào danh sách món ăn đường phố Đà Nẵng được nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ưa thích. Món này là những tấm bánh tráng kết hợp với trứng, khô bò, pa tê... lúc chiên hay nướng lên có mùi thơm hấp dẫn. Bánh kẹp không chỉ ngon mà giá cả cũng rất phải chăng. Ảnh: Foody. Bánh tráng đập là món ngon dân dã của người dân các tỉnh miền Trung. Món ăn đơn giản làm từ gạo trắng thơm dẻo, bánh mỏng nướng lên, trải một lớp bánh ướt, phết chút mỡ hành, khi ăn gấp đôi và đập dập, chấm cùng mắm nêm mặn mà hấp dẫn. Ảnh: Foody. Bánh tráng thịt heo: Sẽ thật thiếu sót nếu du khách bỏ qua món ăn này trong sổ tay ẩm thực Đà Nẵng. Những lát thịt heo luộc chín tới được thái lát to bản cuốn với bánh tráng Đại Lộc, một lớp bánh ướt, kèm theo rau sống, dưa chuột, chuối xanh... rồi chấm mắm nêm mặm mòi sẽ khiến bạn không thể quên được hương vị. Ảnh: Chudu24. Bún chả cá: Thực ra, cứ đến miền Trung là đâu đâu cũng dễ tìm ra quán bán bún chả cá. Nhưng bún chả cá ở Đà Nẵng mới thật đặc biệt. Bún chả cá ngon, khi ăn không có mùi tanh, chỉ nghe hương thơm ngào ngạt của tô bún kết hợp với vị ngọt thanh của rau củ quả và vị đậm đà của nước lèo khiến bất cứ thực khách nào cũng phải xuýt xoa…Ảnh: Foody. Bê thui Cầu Mống: Món ngon này còn được người dân Đà Nẵng gọi với cái tên quen thuộc “bò tái Cầu Mống”. Món này nổi danh ngang hàng với mì Quảng. Yêu cầu của món này là miếng thịt bê khi đưa ra khỏi lò phải đạt đủ hai tầng thịt tái, chín rõ rệt, còn bì (da) thì phải chín đến độ trong suốt, đồng thời lại giòn mềm vừa phải. Khi dọn ra, được pha thái khéo léo, từng miếng thái có cả phần thịt lẫn da. Ảnh: Foody. Chè xoa xoa hạt lựu: Xoa xoa nấu từ rau câu, hạt lựu làm từ bột lọc loại ngon, thạch đen được chế từ một loại lá cây mát trên rừng, đặc biệt nước cốt dừa được ép từ dừa nguyên chất…tất cả hợp lại làm nên thức uống ngon, mát lành. Ảnh: Begodi. Bánh xèo - Nem lụi: Nếu đã đến Đà Nẵng thì đừng ngần ngại gì thử ngay món bánh xèo - nem lụi đậm chất miền trung này nhé. Bánh xèo ở Đà Nẵng đặc biệt ở phần nước chấm, ăn thơm, béo vị đậu phộng, ăn một lần là nhớ mãi. Ảnh: Foody. Ốc biển: Đến Đà Nẵng vào bất cứ mùa nào trong năm, bạn đều có thể nhâm nhi món đặc sản đáp ứng 3 tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” này. Ốc Đà Nẵng này rất đa dạng, từ ốc gạo, ốc hương cho đến ốc đinh, ốc bươu, ốc đắng… được chế biến kỹ lưỡng, dậy mùi thơm phức khiến du khách phải dừng chân. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.