Sau đêm tân hôn, cô dâu bóc phòng bì rồi ngao ngán nhìn chú rể

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", câu nói này đôi khi rất đúng. Nhiều người cho rằng người ta đối xử không tốt với mình, chưa đúng trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, so đi tính lại cần xem xét kỹ càng hơn bởi có thể chính mình đã tạo nên vấn đề trước.

Đám cưới là dịp trọng đại, bất cứ có điều gì xảy đến không vui vẻ cũng sẽ ảnh hưởng đến cô dâu chú rể cùng những người trong nhà. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng có thể chu toàn được tất cả mọi chuyện. Đôi lúc, vấn đề sẽ xảy đến theo cách thức khiến người ta "trở tay không kịp" nhưng suy xét lại thì do chính từ bản thân mình mà ra thôi.

Mới đây, một chú rể đăng tải viết chia sẻ về chuyện không mấy vui vẻ sau khi tổ chức đám cưới như sau:

"Chuyện thì xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay mình mới kể lại. Mình với nó là bạn cấp 3, lên đại học cùng trường nhưng khác khoa. Hôm đó năm cuối, mấy anh em đi ăn, mình quên không mang ví mình bảo vay nó 500 nghìn để trả tiền ăn cho bản thân và dư ra 1 ít tí chia tiền nước trả nốt.

Sau đó hồi đó lúc mình đang cãi nhau với người yêu thì nó xông vào inbox, gọi điện đòi nợ nên mình bực quá mình block facebook nó, block số điện thoại nó, sau cũng không thấy nó gọi lại nữa.

Mình không phải không muốn trả, mà cái lúc bực nhất nó lại đi đòi nợ nên vậy chứ 500 nghìn thì nhiều nhặn gì đâu.

Đến cách đây 3 tuần là đám cưới mình, mình không mời nó vì lâu không gặp, mình chỉ mời anh em thân thiết. Thế nhưng, hôm đó nó xuất hiện, dắt theo 2 đứa cháu, vào tay bắt mặt mừng rồi mừng mình đám cưới.

Chúc xong nó kéo ghế cho 2 đứa cháu ngồi vào mâm. Mình cứ tưởng bố mẹ mời nó sang ăn cỗ vì dù sao nó cũng là bạn cùng quê.

Bạn mình ăn uống no say, hai đứa cháu còn cầm phần đi về. Mình cũng có để ý đến nó vì dù sao vẫn canh cánh món nợ năm nào. Ăn uống xong thì thấy nó nhét phong bì vào thùng tiền mừng rồi tử tế chào mình. Nghĩ bạn quên đi chuyện năm xưa rồi nên mình cũng an tâm, không lăn tăn gì chuyện này nữa.

Đến hôm sau (tối đấy mệt quá nên không kiểm tra phong bì được), mở hết phong bì ra thì vợ mình bóc quả phong bì của nó. Đọc xong lời nhắn gửi trong đó mà mình giận 'tím mặt', vợ mình cũng ngao ngán luôn.

'500 nghìn mừng chú rể thì trừ nợ hồi sinh viên nhé', chỉ có một mảnh giấy với dòng chữ thế này.

Lúc đó mình vừa ngại với vợ vừa bực với bạn. Vợ mình quay sang nói cho mình một trận vì tội vay tiền bạn không trả để đến đám cưới lại như thế này.

Nghĩ đến bây giờ vẫn thấy cay, thà nó vác 2 đứa cháu đến ăn cỗ xong rồi về, đằng này còn cố ghi phong bì như vậy để vợ chồng cãi nhau. Giờ thi thoảng vợ mình lôi chuyện ấy ra cà khịa mình, bực cả người:

'Nợ thằng bạn 500 nghìn không trả được, đám cưới nó dẫn 2 đứa cháu đến ăn cỗ húp sùm sụp kia kìa".

Đúng là một câu chuyện dở khóc dở cười trong đám cưới. Tuy nhiên, xét đi xét lại, anh bạn kia làm vậy là không đúng. Chẳng được mời đến đám cưới, anh còn mang cả 2 đứa cháu theo cùng rồi lấy phần đem về.

Đỉnh điểm là màn đưa phong bì có nội dung theo cách không thể nào đặc biệt hơn. Thật không dám tưởng tượng đến cảm nhận của nàng dâu mới khi đọc xong nội dung trên tờ giấy do bạn chồng gửi.

Tuy nhiên, rõ ràng ngay từ đầu chú rể đã sai. Anh ta mượn tiền không trả, dây dưa không rõ ràng, block tài khoản của bạn nên phải nhận kết cục không mấy dễ chịu.

Đám cưới là dịp mà các cô dâu chú rể ai cũng hi vọng nó diễn ra trọn vẹn, chu toàn nhất. Tuy nhiên, nhiều sự cố ập đến khiến cho cái chu toàn đó thật khó thực thi. Nhưng dù sao thì sự cố về tiền mừng này của cặp đôi trên cũng là một bài học lớn gửi đến tất cả: Đừng trao cơ hội bị "chơi xỏ" cho người khác bởi kết quả cuối cùng đương nhiên không dễ chịu chút nào đâu!