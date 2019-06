Sấu đang vào mùa, đừng bỏ qua những món ngon hấp dẫn này

Sấu ngâm mắm: Món ngon từ sấu này có vị chua nhẹ, ăn vào giòn sần sật lại thêm hương thơm của hành tỏi, vị cay tê lưỡi của ớt. Nguyên liệu: Sấu bánh tẻ không quá non và quá già: 600gr, tỏi, ớt cho theo khẩu vị, nước mắm ngon: 400ml, nước, muối đường. Lọ thuỷ tinh rửa sạch để thật khô Cách làm: Sấu cạo sạch vỏ ngâm ngay vào bát nước có chút muối và dấm để sấu ra bớt nhựa và bớt thâm.Ngâm sấu trong nước muối khoảng 15p rồi rửa lại hai nước cho sạch nhựa rồi để ráo. Đun một nồi nước, khi nước sôi cho sấu vào trần qua rồi vớt ra ngay để nguội và ráo nước (hoặc các bạn không cần trần sấu mà ngâm luôn cũng được). Đun sôi: 600ml nước mắm+ 100ml nước+ 2 thìa canh đường, để hỗn hợp thật nguội. Thêm tỏi, ớt thái nhỏ. Sau khi sấu đã khô, ráo nước các bạn xếp sấu vào lọ thuỷ tinh, cứ một lớp sấu cho chút tỏi ớt cứ lần lượt cho đến hết thì đổ hỗn hợp nước mắm đun sôi để nguội vào khoảng 3-4 ngày là ăn được. Vịt om sấu là món ăn vô cùng nổi tiếng, đứng đầu danh sách trong các món ngon từ sấu tươi. Món ăn này vô cùng thích hợp dùng trong các bữa cơm xum họp gia đình ngày cuối tuần. Nguyên liệu: 1/2 con vịt, 10-15 quả sấu xanh, nước dừa xiêm 1 quả, một chút nấm hương, bột đao, một ít rau mùi ta, hành, tỏi, xả, rau ngổ (nếu bạn ăn được) và các gia vị khác. Cách làm: Vịt mua về các bạn bóp với muối, rửa lại cho sạch, sau đó cắt ½ quả chanh xát lại phần da của vịt cho hết sạch mùi, dùng kéo hoặc dao chặt vịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ướp thịt vịt với sa tế, hạt tiêu, bột nêm, bột ngọt, một chút đường trắng. Uớp trong khoảng 20-30 phút cho vịt ngấm gia vị. Nấm hương rửa sạch (chú ý rửa kỹ để tận dụng lại nước ngâm nấm), sau đó ngâm với nước ấm. Khi nấm đã mềm, vớt nhẹ ra rổ, rửa kỹ với nước lạnh. Nước ngâm nấm chắt lấy 2/3 bỏ lại 1/3 là nước cặn. Sấu xanh cạo vỏ, rửa sạch. Hành, tỏi, sả xắt lát mỏng. Sau khi ướp thịt vịt, đun dầu nóng già cho 1/2 (hành + tỏi + sả ) còn lại phi thơm. Tiếp đến cho thịt vịt xào săn. Đổ phần nước ngâm nấm và nước dừa vào, sao cho lượng nước tương đương với lượng thịt, cho sấu xanh vào. Đun sôi 5 phút vặn nhỏ lửa, đun tới khi thịt chín mềm cho nấm hương vào, bật lửa to đun sôi lại, sau đó dầm sấu, nêm nếm vừa ăn là được.Canh sườn nấu sấu gồm các nguyên liệu: 400g sườn lợn non, 100g sấu tươi, 150g cà chua bi, 2 củ hành tím, 2 nhánh hành lá, 1 quả ớt đỏ, 1/2 thìa súp nước mắm, 1 lít nước, đường, hạt nêm, dầu ăn. Thực hiện: Sườn lợn rửa sạch, chặt khúc. Sấu tươi bào vỏ, cà chua bi thái đôi. Hành tím thái lát, hành lá thái nhỏ. Ớt đỏ thái xéo. Phi thơm một nửa phần hành tím với dầu ăn, cho nước và sườn vào nấu đến khi chín mềm. Phi thơm phần hành tím còn lại với dầu ăn, cho sấu và cà chua vào xào nhanh tay. Sau đó trút vào nồi canh sườn, nấu đến khi sấu chín mềm, nêm hạt nêm, nước mắm, đường vừa ăn. Múc hỗn hợp canh sườn ra tô, rắc hành lá và ớt thái nhỏ lên, dùng nóng. Tôm xào sấu chua sẽ là món đổi vị cho gia đình bạn. Làm mới vị tôm thường ngày bằng cách thêm vào đó chút chua thanh mát của sấu giúp món ngon tăng phần hấp dẫn. Tôm xào sấu chua gồm các nguyên liệu: 5-6 quả sấu tươi, 400g tôm sú, 200g ớt chuông xanh, đỏ, vàng, 1 thìa súp tương ớt, 2 thìa cà-phê đường, 1 thìa cà-phê tỏi xay, 1/2 thìa cà-phê ớt băm, 1 thìa cà-phê hạt nêm, dầu ăn. Cách làm: Tôm bóc vỏ chừa đuôi, dùng dao chẻ dọc sống lưng, rút bỏ chỉ đen. Sấu gọt vỏ, để ráo, ớt chuông thái miếng vuông. Phi thơm tỏi với 1 thìa súp dầu ăn, cho sấu vào xào vừa chín, thêm tôm và ớt chuông vào xào chín. Nêm tương ớt, hạt nêm, đường, ớt vừa ăn. Múc hỗn hợp sấu, tôm, ớt chuông ra đĩa. Dùng nóng với cơm trắng. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

