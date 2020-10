Sao Việt xúng xính rực rỡ trong show thời trang Vũ Ngọc và Son

Hà Kiều Anh và ca sĩ Hồng Nhung tươi tắn khi đứng chung một khung hình, hai nữ nghệ sĩ đều chọn váy thiết kế tinh tế, sang trọng. Hoa hậu Giáng My quý phái trong đầm cape kết hợp cùng họa tiết hoa nổi thủ công cầu kì. Trương Thị May phá cách với áo vest cách điệu cùng quần suông ống rộng. Minh Hằng lựa chọn đầm lệch vai khoe vai trần thon thả, kết hợp cùng phần ống tay rộng trông cực lạ mắt. Hoa hậu Tiểu Vi lựa chọn đầm cúp ngực cùng phần dưới xòe bồng xinh xắn, chất liệu ánh kim tăng thêm phần sang trọng cho bộ váy. Fashionista Hằng Châu kết hợp áo vest cùng chân váy xòe độc đáo, đi kèm là phụ kiện tông màu nâu nổi bật. Diễm My lựa chọn đầm phối nơ bản to như nàng công chúa. Siêu mẫu quốc tế Jesscia Minh Anh cũng yêu thích nơ bản to cực xinh xắn. Ca sĩ Jang Mi đơn giản, nữ tính với đầm hai dây phối hoa công chúa. Màu sắc trang phục ảnh hưởng đến diện mạo.

