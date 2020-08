Sao Việt gây “nhức mắt” vì diện mốt đồ ngủ ra đường, dự sự kiện

Tóc Tiên chính là một trong những người đẹp chuộng phong cách diện mốt đồ ngủ nhất showbiz Việt. Cô nàng biến tấu đa dạng với những set đồ ngủ gợi cảm và phá cách. Cô diện chiếc váy ngủ màu xanh ngọc với đường viền ren tinh tế ở chân váy và ngực kết hợp cùng đôi sandals bệt quay ngang và túi xách to bản. Thế nhưng, Tóc Tiên vẫn từng bị chê khi diện váy ngủ ngắn cũn, áo yếm nhăn nhúm và quần ngủ ra đường. Không chỉ váy ngủ, Tóc Tiên còn diện cả sơ mi lụa họa tiết nhẹ nhàng theo hơi hướng pajamas, kết hợp cùng shorts jeans và đôi sandals tua rua nổi bật. Hoàng Thuỳ chọn một thiết kế sơ mi đậm chất pajamas với nền xanh tím than và viền trắng nổi bật, kết hợp sur ton cùng quần shorts kẻ xanh-trắng to bản. Trong tiệc cưới của một người bạn, Á Hậu Huyền My cũng khiến hình ảnh của mình trở nên lạc điệu trước các khách mời khi chọn style “giấu quần” để tham dự. Bộ đồ cô mặc giống một bộ đồ mỏng mát mặc ở nhà. Chi tiết ren đắp ở phần ngực trong chiếc váy mà Hương Tràm mặc trông giống với váy ngủ hơn là trang phục dự sự kiện, dù chỉ là những sự kiện đơn giản nhất. Hương Tràm lựa chọn chiếc đầm hai dây màu đen với chất liệu nhung cực kỳ đơn giản trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhìn qua chắc hẳn ai cũng tưởng Hương Tràm đang mặc... váy ngủ. Việc diện quần ngủ nhăn nhúm khi khi tham gia tổng duyệt chương trình ca nhạc của Hương Tràm cũng khiến cô nhận được nhiều bình phẩm gay gắt. Trang Pháp dự đám cưới với mốt váy ngủ. Cô mất điểm không chỉ vì kiểu dáng, chất liệu voan mỏng của váy mà còn lớp lót màu xanh không ăn nhập. Ngọc Trinh - Trà Ngọc Hằng quá xinh đẹp và nổi bật nhưng cũng gây "nhức mắt" với hai chiếc minidress lẽ ra chỉ nên mặc nhà. Phi Thanh Vân diện bộ đồ ngủ kém sang đi dự sự kiện. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

