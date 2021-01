Sao Hàn mặc hở bạo bất chấp thời tiết lạnh “cắt da cắt thịt”

Tại thảm đỏ Grammy Hàn Quốc – lễ trao giải Golden Disc Awards 2021 diễn ra ngày 9/1, em út của nhóm MAMAMOO Hwasa, diện trang phục ngắn như đồ bơi, kết hợp kiểu áo để lộ toàn bộ tấm lưng trần bất chấp thời tiết giá rét đến dưới 0 độ C. Cũng ở thảm đỏ Grammy Hàn Quốc, nữ rapper Jessi mặc hở hạo trong bộ trang phục cá tính giữa cái lạnh “cắt da cắt thịt”. Nhóm nhạc ITZY cũng khá “chịu chơi” khi diện trang phục táo bạo và cá tính trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Ký Sinh Trùng Park So Dam khoe vai trần khi diện đầm đen giữa cái lạnh tê tái. Bất chấp thời tiết lạnh âm độ C, nữ ca sĩ Choim vẫn mặc váy xuyên thấu táo bạo khi làm MC tại lễ trao giải Seoul Music Awards 2019. Nhóm nhạc nữ G-Friend người thì mếu máo vì lạnh, người thì giữ trang phục để không bị lộ nội y vì gió. Nữ diễn viên Nam Ji Hyun vẫn cười khá tươi dù đang lạnh run tại Seoul Music Awards. Trên thảm đỏ MBC Drama Awards 2018, Seohyun – thành viên nhóm SNSD – xuất hiện với chiếc váy đen thanh lịch, khoe vai trần bất chấp trời lạnh -13 độ C. Nữ diễn viên Lee Yoo Ri nổi bật khi xuất hiện với váy đỏ, dáng đuôi cá và hở vai. Mặc chiếc váy trắng hở táo bạo phần lưng, nữ diễn viên Jin Ki Joo nhiều lúc co rúm vì lạnh. Nữ diễn viên Jaekyung khoe vòng một với chiếc váy khoét sâu, táo bạo. Ngay cả cái lạnh -13 độ C cũng không thể ngăn nữ diễn viên Im Se Mi mặc váy ngắn, xẻ cao. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

