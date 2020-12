Sản xuất thuốc kém chất lượng, Dược phẩm 3/2 “lĩnh” phạt 50 triệu đồng

(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 do hành vi sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (Địa chỉ: số 601 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, TP HCM) do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: sản xuất viên nén dài bao phim Cetirizin, SĐK VD-19303-13, số lô 002171, HD 14/4/2020 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 57 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hình thức xử phạt đối với Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 là phạt tiền với mức phạt 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (16/12/2020) và được giao cho Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 để chấp hành Quyết định xử phạt.





Đáng nói, tháng 10/2019, một lô thuốc Cetirizin của Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 từng bị Cục Quản lý Dược, đình chỉ lưu hành do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quyết định thu hồi thuốc Cetirizin này căn cứ Công văn của Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 0595/VKN-KT2019 báo cáo lô thuốc Viên nén dài bao phim Cetirizin (Cetirizine 2HCl 10mg), SĐK: VD-19303-13, số lô: 002171, HD: 14/4/2020 do Công ty cổ phần Dược phấm 3/2 sản xuất. Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy tại Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2, 601 Cách Mạng Tháng Tám, P15, Quận 10, TP HCM. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô thuốc Cetirizin không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan (vi phạm mức độ 3).

Mời quý độc giả theo dõi video: Xử lý nghiêm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

Được biết Cetirizin là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, thường được sử dụng để điều trị tình trạng ngứa và sưng do viêm mũi dị ứng kéo dài và theo mùa, cảm lạnh, nổi mày đay, phù mạch, phản ứng phản vệ, ngứa, viêm kết mạc dị ứng.