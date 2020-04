Sản xuất thuốc kém chất lượng, Công ty Young IL Phar Co. bị phạt khủng thế nào?

(Kiến Thức) - Công ty Young IL Phar Co., Ltd (Korea) có văn phòng đại diện tại TP HCM đã bị Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng do sản xuất thuốc điều trị huyết áp không đạt chất lượng.

Cục quản lý Dược, Bộ Y tế, mới đây đã ra Quyết định số 135/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Young IL Phar Co., Ltd – có trụ sở Văn phòng đại diện tại Phòng 108A, tầng 01, số 12, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM.

Công ty Young IL Phar Co., Ltd sản xuất thuốc Young IL Captopril Tablet, SĐK VN-20970-18, số lô 1802, HD 29/6/2021 không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật, bị phạt tiền 70 triệu đồng.

Mẫu thuốc Young IL Captopril Tablet bị thu hồi

Công ty Young IL Phar Co., Ltd được yêu cầu phải phối họp với các đơn vị liên quan thực hiện thu hồi và huỷ toàn bộ lô thuốc kém chất lượng nêu trên theo quy định hiện hành; báo cáo Cục Quản lý Dược kết quả huỷ thuốc sau 10 ngày hoàn tất thủ tục huỷ thuốc.

Được biết trước đó, hồi tháng 1/2020, Cục Quản lý Dược đã ra thông báo thu hồi toàn quốc viên nén Young IL Captopril Tablet (Captopril 25mg), SĐK: VN-20970-18, số lô: 1802, HD: 29/6/2021 do Công ty Young IL Pharm. Co., Ltd. (Korea) sản xuất, công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu, do lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Captopril, giới hạn Captopril disulfid, độ hòa tan.

