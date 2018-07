Sản xuất "chui" trà giảm cân tan mỡ, Mỹ phẩm Quyên Lara bị phạt 100 triệu

(Kiến Thức) - Chuyên quảng cáo và bán các loại mỹ phẩm thiên nhiên, chiết xuất từ thảo dược, an toàn nhưng mới đây, Công ty Dược mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam bị Cục An toàn thực phẩm phạt tới 100 triệu vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm.