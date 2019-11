Sản phụ TP HCM tự sinh tại nhà, con tử vong: Cái chết báo trước, sao người mẹ làm thế?

Chiều 11/11, bác sĩ Đinh Tấn Phương, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa cấp cứu một bé gái được một sản phụ tự sinh tại nhà.

Đó là trường hợp của con chị T.N.Y.N., ngụ ở Q.11. Lúc 10h40 ngày 9/11, sau khi sinh ra được 10 giờ đồng hồ, bé gái này mới được ba mẹ và bà nội đưa đến cấp cứu trong tình trạng người đã tím tái, ngưng tim, ngưng thở, dây rốn và bánh nhau đều đã bị khô.

Người nhà bé kể lại bé gái ra đời theo cách tự sinh tại nhà lúc 0h50 ngày 9/11, nặng 3,1kg. Khi nhân viên y tế hỏi sao lại để sản phụ sinh em bé tại nhà thì người nhà cho biết vì ngày trước bà nội bé cũng sinh ba bé tại nhà. Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 hồi sức tích cực cho bé trong suốt 30 phút nhưng tim bệnh nhi vẫn không đập được lại.

Không ít trường hợp tử vong cả mẹ lẫn con vì tự sinh tại nhà.

Tự sinh con tại nhà , hay như nhiều người gọi là sinh con thuận tự nhiên, thực sự khó có thể lường hết những nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và bé. Người mẹ này chỉ vì lý lẽ “ngày trước bà nội bé cũng sinh ba bé tại nhà” mà bất chấp sự an nguy của con và của bản thân mình thì thật sự quá nông cạn và thiếu hiểu biết. Không hiểu vì lý do gì mà một người phụ nữ sống ở thời đại của sự phát triển khoa học kỹ thuật và những tiến bộ y sinh mang đến sự an toàn, sức khỏe lành mạnh nhưng lại không chấp nhận điều đó mà muốn quay về quá khứ lạc hậu của vài ba chục năm trước khi điều kiện cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật còn khó khăn…

Chưa kể, thông tin về những tai biến sản khoa, về những nguy cơ của trào lưu sinh con thuận tự nhiên, có lẽ nào người mẹ này không hề biết, hay không quan tâm đến. Đây không phải trường hợp đầu tiên người mẹ quyết định tự sinh con tại nhà để rồi dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hồi tháng 3 năm ngoái, dư luận cũng hết sức phẫn nộ trước vụ việc một sản phụ tự sinh tại nhà theo trào lưu “thuận tự nhiên” khiến hai mẹ con tử vong. Sản phụ được xác định là T.V.M. ở phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

Về phương diện chuyên môn, Bộ Y tế khẳng định việc tự sinh đẻ tại nhà là phản khoa học, có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như vỡ tử cung, băng huyết, nhiễm trùng,... dẫn tới tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Không ít người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động tự sinh đẻ tại nhà ngu muội của bà mẹ trên. Chị Lan Ngọc (Hà Đông, Hà Nội) tức giận: “Quá thương xót cho đứa trẻ. Thời nào rồi mà vẫn còn mông muội như thế. Các cụ từng nói “chửa đẻ là cửa mả” rồi mà vẫn có người dám đánh cược tính mạng của mình và đứa con trong bụng với tử thần để tự sinh tại nhà như vậy. Không thể hiểu nổi”.

“Đọc thông tin xong rồi không ngủ được, sao có những người mẹ ấu trĩ vậy. Thời buổi hiện đại, trang thiết bị đầy đủ, phải đặt an toàn tính mạng của con của mình lên trên hết chứ. Nhớ lại ngày trước mình sinh con đầu, nếu không có bác sĩ kịp thời cấp cứu, cho sinh mổ thì giờ không biết thế nào”, chị Nguyệt Ánh chia sẻ.

“Chết vì thiếu hiểu biết nhưng lại tưởng mình am hiểu, có nhiều kiến thức. Chỉ có ngu xuẩn mới đánh cược mạng sống như thế”, anh Nguyễn Dũng đau xót.

Độc giả Thu Quỳnh chia sẻ: “Thời đại công nghệ tiên tiến, thông tin liên tục đăng tải trên báo chí rồi mà tại sao vẫn có một số người tin vào phương pháp tự sinh tại nhà. Ở nước ngoài, người ta có tự sinh tại nhà thì vẫn cần có sự giám sát của bác sĩ hoặc nhân viên y tế bên cạnh. Đằng này một mẹ một con thì lúc xảy ra tai biến khi sinh thì có ai đầy đủ chuyên môn để cấp cứu kịp thời? Hy vọng từ giờ về sau không còn bà bầu nào thử nghiệm cách tự sinh tại nhà này nữa, lúc mất con, thậm chí mất mạng thì biết trách ai”.

Ông Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ trên Zing, sinh đẻ thuận tự nhiên có nghĩa là trong trường hợp thuận lợi, các bác sĩ sẽ để cho người phụ nữ sinh thường, chỉ trong trường hợp không sinh được tự nhiên thì mới can thiệp bằng thủ thuật hay mổ lấy thai.

Ông Tiến khẳng định rằng dù sinh tự nhiên (sinh thường), sản phụ vẫn phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa, có bác sĩ chuyên khoa để thực hiện sinh đẻ.