Sản phụ mắc ung thư trào nước mắt lần đầu ôm con vào lòng

(Kiến Thức) - Hơn 20 ngày sau khi ngồi mổ sinh con, người mẹ bị ung thư vú Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Hà Nam) lần đầu được gặp và ôm bé Đỗ Bình An vào lòng.

Từ 7h sáng 13/6, cuộc hội chẩn do GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, Hà Nội, chủ trì đã diễn ra để đánh giá tình hình sức khoẻ của sản phụ mắc ung thư Nguyễn Thị Liên.

Khi chiếc xe cấp cứu chở nữ bệnh nhân dừng trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương - nơi con trai gần một tháng tuổi của chị Liên điều trị - người mẹ tuôn trào nước mắt.

Đi cùng chị Liên, GS.TS Trần Văn Thuấn xúc động nói: "Hai mẹ con bé Bình An gặp nhau là khoảnh khắc chúng ta đều mong chờ. Đó là cả sự nỗ lực lớn, gắng hết sức vượt qua những cơn mê man của người mẹ để ôm con vào lòng".

Bình An còn đỏ hỏn, được các bác sĩ đưa đến cho mẹ Liên. Nụ cười của hạnh phúc, sự mãn nguyện của người mẹ khiến những người chứng kiến phải rơi lệ.

Khoảnh khắc xúc động khi chị Liên lần đầu được ôm con vào lòng - Ảnh BVCC

Thời gian mẹ bên con chưa đầy 10 phút vì bé Bình An phải trở lại lồng kính để đảm bảo sức khỏe. Trước khi trở về Bệnh viện K, chị Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An. Người mẹ vừa khóc, vừa cười: “Bình An nắm tay mẹ à".

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng cho bé Bình An. Đây là sự chia sẻ của cán bộ y tế Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương dành cho hai mẹ con.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam), người phụ nữ kiên cường đã từ chối chữa trị ung thư để giữ lại đứa con khi phát hiện mắc ung thư giai đoạn muộn từ những tháng đầu thai kỳ. Để thực hiện tâm nguyện của người mẹ, các bác sĩ đã nỗ lực theo dõi, điều trị cho sản phụ trong suốt thai kỳ.

Đến thời điểm thai 31 tuần, khi sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn, nguy hiểm đe dọa tính mạng của cả mẹ và con sản phụ, các bác sĩ bệnh viện K Trung ương và bệnh viện phụ sản Trung ương đã quyết định mổ bắt con cho sản phụ Nguyễn Thị Liên.

Ngày 22/5, một ca phẫu thuật đặc biệt đã diễn ra tại bệnh viện K, không giống như thường lệ, bởi đó là một ca sinh mổ bắt thai với sự phối hợp chặt chẽ cùng các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương. Các bác sĩ thở phào khi ca mổ thành công, em bé Đỗ Bình An, con trai sản phụ Nguyễn Thị Liên chào đời an toàn.

Ngay lập tức, bé Bình An được chuyển tới Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc đặc biệt; còn người mẹ trong tình thế sức khỏe “ngàn cân sợi tóc” phải chăm sóc điều trị tích cực tại bệnh viện K Trung ương.

Suốt hơn 20 ngày mong mỏi, chờ đợi, có những lúc tưởng chừng đã đầu hàng, nhưng may mắn khi sức khỏe có chút tiến triển, chị Liên đã thoả nỗi lòng khi được các bác sĩ cho phép và sắp xếp các điều kiện đặc biệt để được sang thăm con tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện sức khoẻ của 2 mẹ con bệnh nhân Nguyễn Thị Liên đã có sự tiến triển nhất định. Bé Bình An hiện tại được 1,7kg, tăng được 200 gram sau 20 ngày và đã không còn phải thở máy. Dự kiến, 2 tuần tới, nếu sức khỏe tiến triển tốt, Bình An có thể rời lồng kính. Với những nỗ lực phi thường của người mẹ kiên cường, hy vọng sẽ có phép màu đến với mẹ con chị Liên, để chị có thể ở bên và được nhìn thấy con khôn lớn.