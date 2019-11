Sản phẩm detox giảm cân Mỹ Health–Belief–Effective bị cảnh báo vì lý do gì?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra cảnh báo sản phẩm detox giảm cân nhập khẩu Mỹ Health–Belief–Effective Detox Slimming Capsules có chứa chất cấm, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm nêu trên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc lấy mẫu giám sát chủ động mối nguy an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được Phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo báo cáo của Viện Y tế công cộng TP.HCM liên quan đến sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health - Belief - Effective Detox Slimming Capsules của Công ty Cổ phần Đầu tư Y-D Hitech - bị phát hiện có các chất không phù hợp với bản công bố sản phẩm đã đăng ký với Cục An toàn thực phẩm như sau:



Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe detox giảm cân nhập khẩu Mỹ Healthy – Belief – Effective Detox Slimming Capsules, thông tin trên nhãn: Mfg. Date 19/10/2018 – Lot No: 20181019 do Công ty Cổ phần Đầu tư Y-D Hitech (địa chỉ: số 1/32/48 phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) công bố, nhập khẩu. Kết quả kiểm nghiệm có chất Sibutramin 15529,41 ± 3105,88µg/viên và Phenolphthalein 141437,91 ± 28287,58µg/viên (Mẫu lấy tại Nhà thuốc Phano 28, Quầy 14, Aeon Mall, 30 Bờ Ao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).

Cục An toàn thực phẩm đã cảnh cáo thực phẩm nhập khẩu Mỹ Health–Belief–Effective Detox Slimming Capsules có chất lượng không phù hợp với công bố. Ảnh: Internet.

Cục An toàn thực phẩm đã thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh tại địa chỉ số 1/32/48 phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và địa chỉ số 372 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, ghi nhận thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư Y-D Hitech không hoạt động tại các địa chỉ này.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương xử lý vụ việc.