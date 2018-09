Rùng mình thời trang và cách làm đẹp nguy hiểm thời xưa

Tục bó chân ở Trung Quốc (960 - 1912): Tục bó chân của người Trung Quốc được cho là lấy cảm hứng từ cách những vũ công cung đình dùng lụa quấn quanh bàn chân khi múa cho Hoàng đế xem. Xu hướng làm đẹp nguy hiểm này đã bị cấm chính thức vào năm 1912. Đeo vòng cổ của phụ nữ Kayan ở Myanmar (thế kỷ 11 - ngày nay): Phụ nữ Kayan của Myanmar bắt đầu những chiếc vòng bằng đồng vào cổ từ năm 5 tuổi và khi họ lớn lên, số vòng cổ ngày càng tăng. Mỗi phụ nữ phải mang tổng cộng 11,5 kg trong vòng cổ. Phong tục này có thể khiến cổ biến dạng nhưng nó vẫn được duy trì tới ngày nay. Tục nhuộm răng đen ở Nhật Bản (250 AD - 1870): Màu đen luôn được coi là đẹp ở Nhật Bản và đó là lý do tại sao phụ nữ thường nhuộm răng đen. Phụ nữ đã lập gia đình có nghĩa vụ phải nhuộm răng ngay sau khi kết hôn. Phong tục này kéo dài hàng ngàn năm cho đến khi nó mờ dần vào cuối thế kỷ 19. Váy bó chân (1908 - 1914): Chiếc váy hobble là một xu hướng thời trang rất ngắn ngủi kéo dài từ năm 1908 - 1914. Đây là kiểu váy bó ở cổ chân từng là trào lưu được phụ nữ những năm 1910 rất yêu thích vì vẻ sành điệu. Nhưng để di chuyển trong chiếc váy ôm chân này quả thực là một điều rất khó khăn, chưa kể độ dài quết đất lôi thôi. Crakows (thế kỷ 15): Crakows hoặc crackowes là một phong cách của những đôi giày với phần mũi dài rất phổ biến trong thế kỷ 15. Tuy nhiên, đi những đôi giày này gây thiếu thoải mái nên chúng đã bị cấm vào năm 1465. Các nhà sản xuất giày cũng không được phép làm chúng nữa. Áo nịt ngực nam (thế kỷ 18 và 19): Trong khi phụ nữ đã mặc áo nịt ngực từ những năm 1500, đàn ông bắt đầu áp dụng vào khoảng thế kỷ 18. Áo nịt ngực nam đã được sử dụng chủ yếu để thu nhỏ vòng eo. The Tapeworm Diet (Thực đơn sán dây): Việc giảm cân bằng cách nuốt sán dây là cách làm đẹp nguy hiểm. Trong những năm đầu thập niên 1900, nhiều phụ nữ đã tự nguyện nuốt và nuôi sán dây trong dạ dày để hạn chế sự hấp thụ dưỡng chất của cơ thể khi ăn. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến bạn gặp phải những chứng bệnh kinh khủng như sán ký sinh, đau dạ dày, tổn thương cơ bắp, mù mắt, động kinh, thậm chí tử vong. Cấy thêm lông mi bằng kim (1899): Một bài báo được xuất bản năm 1899 gợi ý rằng một cách để phụ nữ làm cho đôi mắt của họ hấp dẫn hơn là cấy thêm lông mi. Theo đó, người ta sẽ lấy tóc để cấy thêm vào đuôi lông mi. Trước khi làm thủ thuật, chuyên gia sẽ lau sạch phần dưới của mí mắt và chà xát nó bằng dung dịch có chứa cocain. Fontange là kiểu tóc dành riêng cho phụ nữ rất được ưa chuộng tại Pháp cuối thế kỷ 17 tới đầu thế kỷ 18. Nó là kiểu tóc búi cao và được trang trí thêm bằng ren hoặc dây ruy băng khá rườm rà. Kiểu tóc này mang lại khá nhiều rắc rối cho chủ nhân như va chạm vào các vật phía trên đầu, mất thăng bằng dẫn đến bị thương và thậm chí là tàn phế. Crinolinemania thịnh hành những năm đầu thế kỷ 19, đặc biệt là trong giới phụ nữ thượng lưu. Xu hướng thời trang này là những chiếc váy xòe bồng bềnh, với phần đuôi dài đến gần 6m, váy Crinoline (váy phồng lớn). Tuy là một trào lưu thời trang nổi tiếng, song đã có tới hơn 3.000 phụ nữ châu Âu tử vong vì trang phục này. Lý do, do váy quá to, dài và cồng kềnh khi di chuyển. Ảnh: BS. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

