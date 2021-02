Rùng mình tác hại món khoái khẩu ai cũng mê ngày Tết

Thịt xông khói, giăm bông rất được nhiều người chọn làm món đãi khách ngày Tết. Thế nhưng món ngon thích hợp lai rai này lại không được chuyên gia sức khỏe khuyến khích ăn nhiều. Cảnh báo của chuyên gia bắt nguồn từ quá trình chế biến. Để ướp thịt, người ta phải dùng lượng lớn muối thô, sau một thời gian chúng sẽ chuyển hóa thành nitrit. Trong thịt chứa nhiều axit min, nitrit sẽ phản ứng với các axit amin này tạo thành một hợp chất có tên N- Nitrosamine và nitrosamide, đây là những chất gây ung thư mạnh. So với thịt thông thường, thịt xông khói thơm ngon, dễ ăn hơn nhiều. Thế nhưng, hương vị đặc trưng của thịt xông khói về cơ bản là do các chất dễ bay hơi sinh ra sau quá trình oxy hóa, phân hủy chất béo. Điều này vô cùng bất lợi. Hơn nữa hàm lượng chất béo của thịt xông khói rất cao. Ước tính chiếm từ 30 – 40%, thậm chí có thể đạt khoảng 70%. Đáng lưu ý, chất béo trong thịt xông khói chủ yếu là chất béo bão hòa. Ăn lượng lớn chúng dễ dẫn đến tình trạng tăng lipid máu cùng các bệnh về tim mạch. Ngoài thịt xông khói, giăm bông cũng được khuyên không ăn nhiều dịp Tết. Kết quả nghiên cứu tại Anh từng chỉ ra, nếu 1 người bình ăn nhiều hơn 70g thịt chế biến/tuần (tương đương 3 lát thịt muối, giăm bông) thì mỗi năm nước này sẽ tiếp nhận thêm 3.700 bệnh nhân ung thư ruột mắc mới. Giống như thịt xông khói, giăm bông chứa nhiều nitrit. Thật không may, các hợp chất này có thể chuyển thành nitrosamine – chất gây ung thư ở chuột trong phòng thí nghiệm. Mặt khác, thực phẩm chế biến sẵn như giăm bông có thể được cho thêm nhiều chất khác nhau như màu nhân tạo, hương hóa học,… những chất này tích tụ trong cơ thể gây nên mối nguy hại khó lường. Để những bữa ăn ngày Tết vừa đầm ấm, vừa có lợi cho sức khỏe, tốt nhất nên hạn chế loại thực phẩm này. Nếu vẫn thích chế biến món ngon từ thịt xông khói, bạn nên tìm cách hạn chế lượng muối trong thịt bằng cách ngâm trong nước vài giờ. Trường hợp không đủ kiên nhẫn chờ đợi, chị em nên luộc thịt trong vòng 10 phút trước khi chế biến để giảm muối, hòa tan nitrit. Chú ý tận dụng lượng vitamin C dồi dào trong các loại rau xanh như bắp cải, rau diếp... cũng góp phần ngăn chặn quá trình tổng hợp nitrosamine trong cơ thể. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Lợi ích sức khỏe của quả hồng giòn (hồng ngâm). Nguồn: Hanoitv.

