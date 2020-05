Rợn người đặc sản "ngón tay quỷ" hình dáng kinh dị được săn lùng ở Châu Âu

Hà ngỗng là động vật giáp xác sống bám trên bề mặt cứng như đá, vỏ tàu trong vùng liên triều và hẻm núi. Loài động vật xuất hiện nhiều ở bờ biển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha được mệnh danh là ngón tay quỷ do vẻ ngoài kỳ lạ. Ngón tay quỷ là đặc sản đắt tiền được giới nhà giàu châu Âu ưa chuộng. Hà ngỗng được bán với mức giá đắt đỏ một phần do quý hiếm và quá trình khai thác khó khăn, nguy hiểm. Ngư dân phải leo xuống từ vách đá cao chừng 100m với sợi dây thừng và chiếc đục. Người làm nghề khai thác cần có kinh nghiệm, khéo léo bóc gỡ, tránh để chúng bị rách trực tiếp khi tách ra khỏi đá. Hà ngỗng chết sẽ không thể tiêu thụ được. Loài động vật này cần được thu hoạch trực tiếp mới đảm bảo hương vị tươi ngon, chinh phục thực khách trên bàn tiệc. Do thời gian lưu trữ ngắn hạn, "thợ săn" hà ngỗng chỉ có thể bắt đầu công việc khi có đơn đặt hàng. Ở Bồ Đào Nha, hoạt động khai thác được kiểm soát bởi chính phủ, mỗi thợ lặn chỉ được bắt tối đa 15kg hà ngỗng mỗi ngày. Do việc đánh bắt vô cùng khó khăn nên giá thành của ốc cổ ngỗng rất cao. Giá của chúng lúc cao nhất có thể lên tới 200-300 euro/kg (khoảng hơn 5 triệu đồng tới gần 8 triệu đồng/kg). Tại nhà hàng, mỗi đĩa ốc cổ ngỗng có giá khoảng 100 euro (tương đương gần 3 triệu đồng). Đặc sản đắt đỏ này thường thu hút những kẻ mạo hiểm săn trộm khai thác triệt để dù luật pháp nghiêm cấm. Hà ngỗng sau đó được chuyển đến các nhà hàng phục vụ giới thượng lưu. Có nhiều cách chế biến hà ngỗng như nướng hay ăn sống, nhưng ngon nhất phải kể đến phương pháp luộc với nước muối. Bản thân loài động vật mang hương vị của biển cả khá đặc biệt nên không cần chế biến quá cầu kỳ. Giới đầu bếp cho rằng, cách duy nhất để thưởng thức đặc sản "ngón tay quỷ" là ăn bằng tay không. Bạn phải nắm chặt phần móng của nó và bóc rút vỏ ngoài. Lúc này hà ngỗng sẽ lộ ra lớp thịt nõn nà, thực khách chỉ cần chấm vào bơ chảy hoặc sốt tỏi aioli và thưởng thức. Thịt hà ngỗng được đánh giá là mềm và ngọt, có phần hao hao giống tôm hùm hay cua hoàng đế. Món ăn từ hà ngỗng chứa nhiều nguyên tố vi lượng, có vị ngọt và thơm ngon khó cưỡng. Nhu cầu thưởng thức món ăn này ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha quá cao dẫn tới việc khai thác quá mức. Với giá khoảng 100 euro (khoảng 2,7 triệu đồng) cho một đĩa nhỏ, món ốc đầu ngỗng được liệt vào danh sách các món ăn ngon ở nhiều nhà hàng sang trọng trên thế giới. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

