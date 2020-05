Rợn người cảnh bác sĩ gắp con vắt sống trong mũi họng bệnh nhân

Mới đây, bác sĩ tại phòng khám Tai Mũi Họng thuộc Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã gắp thành công một con vắt dài 6cm từ mũi một người đàn ông. Theo lời kể của người đàn ông này, trong khoảng thời gian 2-3 tuần trước đó, ông đã lên rừng bắt ếch, bắt cua, sau một tuần về thì thấy xuất hiện những biểu hiện trên. Sợ hãi kèm lo lắng quá nhiều đến mức sụt cân nặng, cuối cùng ông mới đến bệnh viện để thăm khám và phát hiện con vắt sống trong mũi. Tháng 11/2019, các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) vừa thực hiện gắp thành công con vắt trong mắt của một nữ bệnh nhân. Đó là trường hợp của bà Cao Thị H. (50 tuổi, quê ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ngày 13/11, bệnh nhân đến khám với lý do bị con vắt chui vào mắt. Theo lời kể của bệnh nhân, nửa tháng trước ngày nhập viện, khi đi làm đồng về, bà lấy tay vốc nước suối rửa mặt sau đó về nhà nhìn thấy rõ có con vắt trong mắt. Bác sĩ cảnh báo, thói quen rửa mặt dưới suối của người dân dễ khiến đỉa, vắt chui vào cơ thể mà không hề hay biết. Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, bệnh nhân Nguyễn Hoàng H. (38 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc khi bị hắt hơi, ngạt mũi, nước mũi có máu và ho nhẹ. Kết quả nội soi tai cuốn mũi bị sung huyết, khe giữa mũi phải có dị vật sống đang “ngoe nguẩy” bên trong cuốn mũi. Bệnh nhân cho biết, cách đó hơn 10 ngày có đi phượt. Dù đã trang bị đầy đủ: Che mặt che tai mũi và miệng nhưng đã ghé vào khe suối hứng nước, sơ ý bỏ đồ bảo hộ và bị vắt chui vào mà không biết. Tháng 2/2019, Phòng khám Đa khoa Đoàn Kết (huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, các y tá, BS đã nội soi gắp ra một con vắt dài 5cm trong mũi bệnh nhân Trương Thị T. (57 tuổi, trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp). Nguyên nhân có thể do bệnh nhân đi rừng, vục nước suối rửa mặt, con vắt nhỏ có trong nước suối nhảy vào mũi, hút máu và lớn lên trong mũi. Ngày 30/5/2018, Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết các bác sĩ đã gắp thành công hai con vắt dài 7cm và 3cm sống trong mũi hai bệnh nhi Vi Quốc Tiến (8 tuổi, ở xã Cắm Muộm) và Ngân Thị Bính (73 tuổi, trú xã Nậm Giải). Theo bác sĩ, cháu Tiến kể lại trước đó tầm 1 tháng em có đi tắm ở suối và bị con vắt chui vào mũi mà không biết. Còn bà Bính cũng bị con vắt chui vào mũi nhưng không hề hay biết khi uống nước khe suối. Ngày 28/2/2017, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Kạn đã gắp thành công một con vắt dài 5cm chui vào họng một phụ nữ 53 tuổi. Tháng 8/2016, các bác sĩ BV Đa khoa Lào Cai đã gắp ra 1 con vắt khoảng 5-6 cm sống nhiều ngày trong cổ họng bệnh nhi 6 tuổi mà nguyên nhân có thể do trước đó bé trai này uống nước suối rừng. Ảnh: Internet. Video "Dầu thực vật có thực sự tốt cho sức khỏe?". Nguồn: VTC.

Mới đây, bác sĩ tại phòng khám Tai Mũi Họng thuộc Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã gắp thành công một con vắt dài 6cm từ mũi một người đàn ông. Theo lời kể của người đàn ông này, trong khoảng thời gian 2-3 tuần trước đó, ông đã lên rừng bắt ếch, bắt cua, sau một tuần về thì thấy xuất hiện những biểu hiện trên. Sợ hãi kèm lo lắng quá nhiều đến mức sụt cân nặng, cuối cùng ông mới đến bệnh viện để thăm khám và phát hiện con vắt sống trong mũi. Tháng 11/2019, các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) vừa thực hiện gắp thành công con vắt trong mắt của một nữ bệnh nhân. Đó là trường hợp của bà Cao Thị H. (50 tuổi, quê ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ngày 13/11, bệnh nhân đến khám với lý do bị con vắt chui vào mắt. Theo lời kể của bệnh nhân, nửa tháng trước ngày nhập viện, khi đi làm đồng về, bà lấy tay vốc nước suối rửa mặt sau đó về nhà nhìn thấy rõ có con vắt trong mắt. Bác sĩ cảnh báo, thói quen rửa mặt dưới suối của người dân dễ khiến đỉa, vắt chui vào cơ thể mà không hề hay biết. Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, bệnh nhân Nguyễn Hoàng H. (38 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc khi bị hắt hơi, ngạt mũi, nước mũi có máu và ho nhẹ. Kết quả nội soi tai cuốn mũi bị sung huyết, khe giữa mũi phải có dị vật sống đang “ngoe nguẩy” bên trong cuốn mũi. Bệnh nhân cho biết, cách đó hơn 10 ngày có đi phượt. Dù đã trang bị đầy đủ: Che mặt che tai mũi và miệng nhưng đã ghé vào khe suối hứng nước, sơ ý bỏ đồ bảo hộ và bị vắt chui vào mà không biết. Tháng 2/2019, Phòng khám Đa khoa Đoàn Kết (huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, các y tá, BS đã nội soi gắp ra một con vắt dài 5cm trong mũi bệnh nhân Trương Thị T. (57 tuổi, trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp). Nguyên nhân có thể do bệnh nhân đi rừng, vục nước suối rửa mặt, con vắt nhỏ có trong nước suối nhảy vào mũi, hút máu và lớn lên trong mũi. Ngày 30/5/2018, Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết các bác sĩ đã gắp thành công hai con vắt dài 7cm và 3cm sống trong mũi hai bệnh nhi Vi Quốc Tiến (8 tuổi, ở xã Cắm Muộm) và Ngân Thị Bính (73 tuổi, trú xã Nậm Giải). Theo bác sĩ, cháu Tiến kể lại trước đó tầm 1 tháng em có đi tắm ở suối và bị con vắt chui vào mũi mà không biết. Còn bà Bính cũng bị con vắt chui vào mũi nhưng không hề hay biết khi uống nước khe suối. Ngày 28/2/2017, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Kạn đã gắp thành công một con vắt dài 5cm chui vào họng một phụ nữ 53 tuổi. Tháng 8/2016, các bác sĩ BV Đa khoa Lào Cai đã gắp ra 1 con vắt khoảng 5-6 cm sống nhiều ngày trong cổ họng bệnh nhi 6 tuổi mà nguyên nhân có thể do trước đó bé trai này uống nước suối rừng. Ảnh: Internet. Video "Dầu thực vật có thực sự tốt cho sức khỏe?". Nguồn: VTC.