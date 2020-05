Rau ngót cực tốt nhưng người này ăn vào lại rước họa vào thân

Phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người có tiền sử sảy thai liên tiếp, đẻ non, hay là thụ tinh trong ống nghiệm thì tuyệt đối không được ăn rau ngót. Ảnh: giaoduc. Lý do là rau ngót chứa Papaverin - một chất được tìm thấy trong cây thuốc phiện, có tác dụng giãn cơ trơn của mạch máu để giảm đau và hạ huyết áp. Ảnh: tgdd. Phụ nữ mang thai nếu tiêu thụ một lượng rau ngót tươi hơn 30mg có thể làm co thắt tử cung và rất dễ dẫn đến sảy thai. Ảnh: caythuoc. Người bị thiếu canxi, còi xương không nên ăn rau ngót vì loại rau này chứa glucocorticoid làm cản trở quá trình hấp thụ canxi, phốt pho. Ảnh: hstatic. Do đó, những đối tượng này chỉ nên ăn rau ngót một lần/tuần để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tránh tác dụng phụ đáng tiếc. Ảnh: hatgiongdalat. Ở một số trường hợp, do tiêu thụ rau ngót quá nhiều đã xảy ra hiện tượng mất ngủ hoặc khó ngủ. Ảnh: cuasotinhyeu. Do đó, người khó ngủ hay người có tiền sử bị mất ngủ cũng tuyệt đối không ăn quá nhiều rau ngót để tránh gây tác dụng phụ không đáng có. Ảnh: blogspot. Ngoài ra, người cao tuổi, ăn kém thì cũng không nên ăn nhiều rau ngót. Ảnh: trongraudothi. Lý do là bởi rau ngót được nghiên cứu có tác dụng phụ như ăn uống kém đi và khó thở. Ảnh: a4vn.

