Rầm rộ trào lưu in hình mặt mình lên khẩu trang cực hài hước

Khi bạn quá chán những chiếc khẩu trang màu trắng hoặc xanh đơn điệu hãy làm mới chiếc khẩu trang của mình bằng chính khuôn mặt độc đáo như thế này. Bên ngoài độ cute vô đối, chiếc khẩu trang này còn giải quyết vấn đề nhận dạng nhau khi giao tiếp mà vẫn an toàn trong tình hình dịch bệnh. Chúng cũng khiến người đối diện bật cười thích thú vì quá hài hước. Có thể chúng ta còn dùng được cả face ID cũng nên... Trước đó, những chiếc khẩu trang bằng vàng cũng gây sốt giới nhà giàu trên thế giới. Paris Hilton với chiếc khẩu trang đính kim cương gây tranh cãi. Tính thẩm mĩ thì không phải bàn vì quá sang chảnh nhưng độ an toàn của những chiếc khẩu trang này thì vẫn chưa được đảm bảo. Khi không có điều kiện mua khẩu trang, người ta có thể chế khẩu trang từ vỏ bưởi... ... cho đến những chiếc chai nhựa vứt di. Chiếc mặt nạ có phần gớm ghiếc và cồng kềnh của một chàng trai trẻ. Cún cưng cũng phải an toàn, đeo khẩu trang đầy đủ để đẩy lùi dịch bệnh. Mặt nạ dưỡng tóc.

