Quảng cáo TPBVSK Thống Bảo Tán bị cảnh báo vì vi phạm thế nào?

Trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các trang duocphamtotc.com, https://thuocviet.net, https://www.facebook.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thống Bảo Tán vi phạm qui định của pháp luật.

Quảng cáo sản phẩm Thống Bảo Tán bị cảnh báo

Cụ thể vi phạm của các trang web này là quảng cáo không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận; quảng cáo trên trangduocphamtotc.com, https://www.facebook.com không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Sản TPBVSK Thống Bảo Tán do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Vaco công bố và chịu trách nhiệm, được quảng cáo là sản phẩm hỗ trợ giúp làm giảm acid Uric trong máu, hỗ trợ giảm các biểu hiện của viêm khớp do gout.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Vaco có địa chỉ tại Tầng 16, tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tuy nhiên, qua quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Vaco không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Vaco , Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thống Bảo Tán trên các website này.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm TPBVSK Thống Bảo Tán đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm TPBVSK Thống Bảo Tán quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.