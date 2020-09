Quảng cáo TPBVSK Lady Night, Tiền Đình Khang Gold, Tim Care Dimond bị cảnh báo?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra thông báo cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo các sản phẩm TPBVSK Lady Night, Tiền Đình Khang Gold, Tim Care Dimond trên một số website.

Cụ thể, đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady Night, trong thời gian vừa qua trên website https://chuyensuckhoesacdep.com/lady-night/ có nội dung quảng cáo sản phẩm TPBVSK Lady Night quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Sản phẩm này được Công ty TNHH New Zealand Direct (địa chỉ: Số 3, đường số 6, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cũng trên trang web chuyensuckhoesacdep.com, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Đình Khang Gold tại đường dẫn https://chuyensuckhoesacdep.com/tien-dinh-khang/

Theo đó, trên website https://chuyensuckhoesacdep.com/tien-dinh-khang/ có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Đình Khang Gold quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Sản phẩm này được Công ty Cổ phần liên doanh dược phẩm Éloga France Việt Nam (địa chỉ: Khu phát triển – Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tim Care Diamond đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo trên website:http:// niemvuicuocsong.vn.

Cụ thể, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên website:http:// niemvuicuocsong.vn đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tim Care Diamond vi phạm, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Đức, địa chỉ: số 32, ngõ 47, phố Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Đức không thừa nhận website:http:// niemvuicuocsong.vn là của Công ty, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tim Care Diamond trên website này.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe TIM CARE DIAMOND quảng cáo vi phạm trên website:http:// niemvuicuocsong.vn.