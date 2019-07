Quảng cáo nước uống đẹp da Fracora Placenta Drink lừa dối người tiêu dùng thế nào?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm cảnh báo cẩn trọng với thông tin quảng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora Placenta Drink 150.000 mg trên website: http:hangngoainhap.com.vn do vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thời gian vừa qua trên website http:hangngoainhap.com.vn có quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora Placenta Drink 150.000 mg vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm Fracora Placenta Drink 150.000mg trên website http:hangngoainhap.com.vn

Sản phẩm này do Công ty TNHH Beful (Địa chỉ: Phòng 401, Lầu 4, Số 142 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty TNHH Beful lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora Placenta Drink 150.000 mg đang quảng cáo trên trang http:hangngoainhap.com.vn không phải do Công ty TNHH Beful thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên trang website này.

nước uống nhau thai cừu còn được "bổ sung thêm tinh chất Collagen hàm lượng cao 30000mg, sữa ong chúa và nhâm sâm giúp tăng cường bảo vệ làn da, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh, đầy sức sống". Nội dung quảng cáo công dụng thành phần sản phẩm Fracora Placenta Drink 150.000mg trên một website bán hàng Theo tìm hiểu của Kiến Thức, TPBVSK Fracora Placenta Drink 150.000 mg được quảng cáo trên nhiều trang mạng/ website bán hàng là nước uống đẹp da Fracora Placenta Drink 150000mg Collagen 30000mg. Sản phẩm được quảng cáo xuất xứ từ Nhật Bản, được "chiết xuất từ tinh chất nhau thai cừu cao cấp với hàm lượng lên đến 150.000mg, mang đến bước đột phá mới trong công nghệ làm đẹp, cho bạn làn da tươi trẻ, mịn màng". Sản phẩmcòn được "bổ sung thêm tinh chất Collagen hàm lượng cao 30000mg, sữa ong chúa và nhâm sâm giúp tăng cường bảo vệ làn da, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh, đầy sức sống".

Không chỉ quảng cáo quá đà về công dụng "làm trắng da, ức chế quá trình phát triển của hắc tố da, loại bỏ nguyên nhân gây nám và tàn nhang; loại bỏ các vết nám xuất hiện trên da và ngăn ngừa sự xuất hiện của nám; làm trắng da, chống lão hóa; kích thích tái tạo tế bào da, ngăn ngừa nếp nhăn trên khuôn mặt..." sản phẩm còn được giới thiệu công dụng từng thành phần với những khả năng "siêu việt" nhằm lừa dối niềm tin người tiêu dùng.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora Placenta Drink 150.000 mg tại website nêu trên.