Quảng cáo láo, TPBVSK Nano Fast 7 lần bị Cục ATTP cảnh báo

(Kiến Thức) - Trong 3 tháng vừa qua, nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast liên tiếp bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo về việc vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo trên một số trang web.

Trong thông báo mới nhất của Cục An toàn thực phẩm có nêu rõ: thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website: www.trigoutnanofast.vn, www.chuagout-nanofast.site, www.nanofastchinhhang.vn đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast vi phạm, quảng cáo sản phẩm thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam (địa chỉ: Số 142B Đê La Thành, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên nhãn hàng này bị cảnh báo vi phạm quy định quảng cáo. Liên tục trong 3 tháng vừa qua, từ tháng 4/2020, TPBVSK Nano Fast bị Cục An toàn thực phẩm “điểm danh” đến 7 lần với các nội dung khuyến cáo người tiêu dùng “cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast” trên nhiều trang web và tài khoản mạng xã hội. Cụ thể các trang web bị cảnh báo gồm có:

http://www.yhocbonphuong.work/nano_fast

http://www.nanofast.site

http://www.dailyso1.vn/dayluibenhgout

https://www.nanofast-chinhhang.com

http://www.chuagouthieuqua.site/nano_fast

https://www.trigoutnanofast.vn/

http://www.viensuinanofast.site/vien_sui_4_4

http://www.nanofast.site/chua_gout_102

http://www.nanofast.pw/nanofast

https://www.goutnanofast.com/

https://www.nanofast-chinhhang.com/

http://www.kienthucsuckhoedoisong.online/nano_fast

https://www.nanofast-chinhhang.vn/baobao?utm_source=ntt&utm_medium=baobao&utm_campaign=gutgut

http://www.giaiphapdongy.site/pgsts-tran-quoc-binh

TPBVSK Nano Fast 7 lần bị Cục ATTP cảnh báo

Mặc dù bị cảnh báo vi phạm quy định quảng cáo trên nhiều trang web như vậy, nhưng quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH MTV Nano Việt Nam không thừa nhận các website nêu trên của Công ty, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast trên các website này.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fast quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.