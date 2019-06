Quan hệ ngoài luồng dễ bị thượng mã phong, vì sao?

Từ xa xưa, dân gian đã rỉ tai nhau về những cái chết trên bụng mỹ nữ của không ít quan lại phong kiến. Căn bệnh này là tình trạng đột tử trong khi quan hệ, thường gặp ở những người bệnh có sẵn bệnh lý tim mạch. Trong quá trình giao hợp do kích thích thần kinh thực vật quá mức, dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, tim phổi bị chèn ép, thuyên tắc động mạch phổi, bệnh lý mạch vành, hạ huyết áp đột ngột… Biểu hiện lâm sàng của chứng bệnh này là sau khi giao hợp người đàn ông lên cơn cực khoái hay sau khi xuất tinh thì bất tỉnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở nhanh, nếu cấp cứu không kịp thời sẽ gây tử vong.

Vì sao quan hệ ngoài luồng dễ bị thượng mã phong?

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Alessandra Fisher thuộc Đại học Florence và các cộng sự, các cơn đau tim gây chết người và không gây chết người tương đối hiếm khi một người đàn ông quan hệ tình dục với vợ mình. Nhưng các vụ đau tim gây chết người xảy ra thường xuyên hơn khi người đàn ông quan hệ “ngoài luồng”. Họ giải thích cho việc đột tử của đàn ông khi ngoại tình là do bắt nguồn từ yếu tố tâm lý căng thẳng, lo sợ và cảm giác tội lỗi với vợ. Từ đó, gây ra các chứng trụy tim mạch, đột tử.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Journal Of Sexual Medicine của Mỹ cũng cho thấy rằng tỉ lệ đàn ông ngoại tình bị “gãy súng” nhiều hơn những người sống chung thủy. Nguyên nhân là do việc ngoại tình thường diễn ra lén lút, đặc biệt tỉ lệ ngoại tình ở những nơi công cộng như văn phòng, trên xe hơi, nhà vệ sinh... là rất cao. Những nơi này không gian thường chật hẹp khiến đàn ông bị ức chế, gò bó nên dễ dẫn đến việc “gãy của quý”.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên tất cả đàn ông nên sống cuộc sống lành mạnh một vợ một chồng và hôn nhân bền vững để tránh các hậu quả xấu về tâm lý và sức khỏe.

Theo thống kê gần đây nhất cho thấy, tỷ lệ tử vong bị thượng mã phong do quan hệ ngoài luồng thường rất cao, nhất là khi quan hệ với tình trẻ. Cụ thể là gần đây nhất vào khoảng 16 giờ chiều 23/4/2019, cụ ông 81 tuổi (trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vào nhà nghỉ trên đường Hải Triều (phường 1, TP Đông Hà) với người phụ nữ 52 tuổi. Khoảng 10 phút sau đó, cụ ông có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ rồi bất ngờ tử vong. Trước đó, ở Việt Nam từng xảy ra nhiều vụ cụ ông chết khi quan hệ với bạn tình trẻ tuổi hơn như chiều 23/8/2017, cụ ông sinh năm 1958 không may đột tử khi “mây mưa” với người phụ nữ bán bảo hiểm tại nhà riêng trên đường 19 tháng 5, khu 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hay là vụ cụ ông 77 tuổi ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang co giật, tử vong trong lúc quan hệ cùng người tình kém gần ba con giáp trong nhà nghỉ vào sáng 25/11/2016. Ngoài ra, còn rất nhiều các vụ khác. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, cái chết của những cụ ông trong các vụ án này đều là do thượng mã phong khi quan hệ. Người tình trẻ lúc này hoảng loạn chỉ biết vội đẩy người tình ra khỏi người mình, sau đó vội vã bỏ đi mà không tìm hướng sơ cứu, xử lý như cách của một người vợ hiền.

Bị thượng mã phong nên làm gì?

Nếu biết cách xử lý khôn khéo, giữ nguyên và ôm chặt thì người đàn ông vẫn còn được sưởi ấm. Sau đó bình tĩnh dùng vật nhọn như kim băng, cây trâm cài tóc, kim châm cứu… châm mạnh vào đầu xương cụt, vị trí của huyệt trường cường gần hậu môn hay huyệt hội âm – đây là điểm giữa nối từ gốc dương vật đến hậu môn. Làm như vậy người đàn ông có thể được cứu sống.

Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết lại không chịu khó tìm hiểu về những căn bệnh có thể gặp trong đời sống chăn gối vợ chồng, những thông tin này có khá nhiều trên internet nên không biết cách phòng ngừa, dẫn đến tỷ lệ tử vong do quan hệ ngoài luồng bị thượng mã phong cao.

Để không ngã gục khi đang “lâm trận”, cánh mày râu cần có quan hệ tình dục điều độ, chung thủy và không nên “yêu” khi say rượu, khi mệt mỏi hoặc đang mang bệnh. Đồng thời, người phụ nữ cần trang bị thêm cho mình về sức khỏe tình dục để khi gặp “sự cố” ngoài ý muốn sẽ bĩnh tĩnh và có thể xử lý được.