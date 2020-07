Quá trình dậy thì thành công của các cặp song sinh dính liền được tách rời

Mang thai và sinh con là hành trình đầy gian nan nhưng vô cùng hạnh phúc đối với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới. Thế nhưng, bà mẹ Emily Stark ở thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) đã vô cùng sốc khi mang thai cặp song sinh dính liền thân do một trong hiện tượng hiếm, chỉ xảy ra với tỉ lệ chỉ 1/50.000 hoặc 1/200.000. Ngày 9/3/2001, cặp song sinh Lexi và Sydney Stark chào đời với phần sau mông dính liền với nhau. Bố mẹ bé vừa chăm sóc con dưới sự giúp đỡ theo dõi của các bác sĩ vừa nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật tách rời cơ thể cho các con. Phải mất 7 tháng họ mới có thể đưa ra quyết định. Ca phẫu thuật tách dính cho cặp đôi này diễn ra vào ngày 9/10/2001 và mỗi bé đã có một thân thể riêng biệt. Suốt 17 năm sau ca phẫu thuật đi vào lịch sử ấy, cặp song sinh vẫn khỏe mạnh và có những thay đổi đáng kinh ngạc. Tháng 8/2018, chị em Lexi và Sydney đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong chương trình truyền hình Megyn Kelly. Lexi và Sydney (17 tuổi) tin rằng họ đã rất may mắn trong trường hợp của mình vì không có tác động kéo dài hoặc không có các vấn đề sức khỏe. Cách đây 14 năm, hai chị em sinh đôi Kendra và Maliyah Herrin (17 tuổi, đến từ TP.Salt Lake, Utah, Mỹ) đã trở thành cặp song sinh dính liền đầu tiên được phẫu thuật tách rời khi mới 4 tuổi. Kendra và Maliyah chung bụng, xương chậu, thận, gan, ruột già và hai chân. Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 7/8/2006, hai bé gái 4 tuổi khi đó đã phải trải qua ca phẫu thuật tách rời kéo dài 18 giờ đồng hồ. Sau ca phẫu thuật chính kéo dài 18 giờ, các bác sĩ tiếp tục phải phẫu thuật riêng cho hai bé gái, mỗi bé trong 8 giờ nữa, để gắn các thanh titan vào xương sống. Hậu phẫu thuật, Kendra và Maliyah chỉ ở lại bệnh viện hơn một tháng trước khi được phép về nhà. Kendra đã được nhận quả thận duy nhất của hai chị em, trong khi Maliyah phải chạy thận sau phẫu thuật. Bà Erin (mẹ của Kendra và Maliyah) đã hiến một quả thận cho Maliyah nhưng nó chỉ duy trì được 10 năm, sau đó, Maliyah tiếp tục phải quay lại chạy thận. Năm 2018, Maliyah đã được ghép thận lần thứ hai và hiện nó đã hoạt động thành công. Mặc dù mỗi chị em chỉ có một chân, nhưng Kendra và Maliyah không bao giờ buồn. Cả hai đều tập thể dục thường xuyên tăng cường sức mạnh để có thể sử dụng nạng mọi lúc. Ngoài ra, cả hai còn thường di chuyển bằng xe lăn hay bò. 11 năm trước, vào tháng 6/2009, tại phòng sinh của thị trấn Vân Mộng, Hồ Bắc, Trung Quốc, người phụ nữ có tên Yang Wei đã hạ sinh một cặp con gái sinh đôi dính liền vào nhau từ rốn trở xuống, song mỗi bé vẫn có đủ 2 chân. Các bác sĩ nói rằng phải tiến hành phẫu thuật tách hai bé mới có thể đem đến cho các con cuộc sống bình thường được. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật và quá trình chăm sóc cần được theo dõi tiếp, sau đó mới xác định được sự sống tương lai phía trước. Thật may mắn, nhận được sự tài trợ, ủng hộ từ mọi người, cặp song sinh được đưa vào phòng phẫu thuật ít lâu sau đó. Giáo sư Tang Shaotao - Giám đốc Phẫu thuật Nhi khoa của Bệnh viện Vũ Hán Xiehe là người trực tiếp làm phẫu thuật. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, hai đứa trẻ đã được tách rời. Thời điểm đó, đây cũng là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc bé sơ sinh dính liền được tách và sống sót. Đã 11 năm trôi qua, 2 đứa trẻ may mắn đó đến nay cũng đã tròn 11 tuổi. Truyền thông địa phương thực hiện chuyến về thăm gia đình chị Yang Wei để thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của cặp chị em đáng yêu ngày nào. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi Video "Cặp song sinh dính liền Diệu Nhi-Trúc Nhi chính thức được tách rời". Nguồn: VTV

Mang thai và sinh con là hành trình đầy gian nan nhưng vô cùng hạnh phúc đối với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới. Thế nhưng, bà mẹ Emily Stark ở thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) đã vô cùng sốc khi mang thai cặp song sinh dính liền thân do một trong hiện tượng hiếm, chỉ xảy ra với tỉ lệ chỉ 1/50.000 hoặc 1/200.000. Ngày 9/3/2001, cặp song sinh Lexi và Sydney Stark chào đời với phần sau mông dính liền với nhau. Bố mẹ bé vừa chăm sóc con dưới sự giúp đỡ theo dõi của các bác sĩ vừa nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật tách rời cơ thể cho các con. Phải mất 7 tháng họ mới có thể đưa ra quyết định. Ca phẫu thuật tách dính cho cặp đôi này diễn ra vào ngày 9/10/2001 và mỗi bé đã có một thân thể riêng biệt. Suốt 17 năm sau ca phẫu thuật đi vào lịch sử ấy, cặp song sinh vẫn khỏe mạnh và có những thay đổi đáng kinh ngạc. Tháng 8/2018, chị em Lexi và Sydney đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong chương trình truyền hình Megyn Kelly. Lexi và Sydney (17 tuổi) tin rằng họ đã rất may mắn trong trường hợp của mình vì không có tác động kéo dài hoặc không có các vấn đề sức khỏe. Cách đây 14 năm, hai chị em sinh đôi Kendra và Maliyah Herrin (17 tuổi, đến từ TP.Salt Lake, Utah, Mỹ) đã trở thành cặp song sinh dính liền đầu tiên được phẫu thuật tách rời khi mới 4 tuổi. Kendra và Maliyah chung bụng, xương chậu, thận, gan, ruột già và hai chân. Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 7/8/2006, hai bé gái 4 tuổi khi đó đã phải trải qua ca phẫu thuật tách rời kéo dài 18 giờ đồng hồ. Sau ca phẫu thuật chính kéo dài 18 giờ, các bác sĩ tiếp tục phải phẫu thuật riêng cho hai bé gái, mỗi bé trong 8 giờ nữa, để gắn các thanh titan vào xương sống. Hậu phẫu thuật, Kendra và Maliyah chỉ ở lại bệnh viện hơn một tháng trước khi được phép về nhà. Kendra đã được nhận quả thận duy nhất của hai chị em, trong khi Maliyah phải chạy thận sau phẫu thuật. Bà Erin (mẹ của Kendra và Maliyah) đã hiến một quả thận cho Maliyah nhưng nó chỉ duy trì được 10 năm, sau đó, Maliyah tiếp tục phải quay lại chạy thận. Năm 2018, Maliyah đã được ghép thận lần thứ hai và hiện nó đã hoạt động thành công. Mặc dù mỗi chị em chỉ có một chân, nhưng Kendra và Maliyah không bao giờ buồn. Cả hai đều tập thể dục thường xuyên tăng cường sức mạnh để có thể sử dụng nạng mọi lúc. Ngoài ra, cả hai còn thường di chuyển bằng xe lăn hay bò. 11 năm trước, vào tháng 6/2009, tại phòng sinh của thị trấn Vân Mộng, Hồ Bắc, Trung Quốc, người phụ nữ có tên Yang Wei đã hạ sinh một cặp con gái sinh đôi dính liền vào nhau từ rốn trở xuống, song mỗi bé vẫn có đủ 2 chân. Các bác sĩ nói rằng phải tiến hành phẫu thuật tách hai bé mới có thể đem đến cho các con cuộc sống bình thường được. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật và quá trình chăm sóc cần được theo dõi tiếp, sau đó mới xác định được sự sống tương lai phía trước. Thật may mắn, nhận được sự tài trợ, ủng hộ từ mọi người, cặp song sinh được đưa vào phòng phẫu thuật ít lâu sau đó. Giáo sư Tang Shaotao - Giám đốc Phẫu thuật Nhi khoa của Bệnh viện Vũ Hán Xiehe là người trực tiếp làm phẫu thuật. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, hai đứa trẻ đã được tách rời. Thời điểm đó, đây cũng là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc bé sơ sinh dính liền được tách và sống sót. Đã 11 năm trôi qua, 2 đứa trẻ may mắn đó đến nay cũng đã tròn 11 tuổi. Truyền thông địa phương thực hiện chuyến về thăm gia đình chị Yang Wei để thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của cặp chị em đáng yêu ngày nào. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi Video "Cặp song sinh dính liền Diệu Nhi-Trúc Nhi chính thức được tách rời". Nguồn: VTV