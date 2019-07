Phụ nữ đau khi giao hợp: Khi nào cần khám?

Khi người phụ nữ cảm thấy đau trong quan hệ tình dục thì sự ham muốn sẽ giảm đi, thậm chí sẽ mất hết cả khoái cảm khiến ảnh hưởng tới hạnh phúc chăn gối. Đôi khi, nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do tâm lý nhưng cũng có thể do những nguyên nhân khác.

Nguyên nhân do đâu?

Đau khi giao hợp có thể xảy ra trước, trong và sau khi giao hợp. Là tình trạng giao hợp gây đau, có thể là đau âm đạo, cổ tử cung, tử cung hay bàng quang. Có rất nhiều nguyên nhân, đôi khi có thể do tâm lý hoặc do những bệnh thực thể:

Yếu tố cảm xúc:

Vấn đề tâm lý: Trong cuộc sống, nếu người phụ nữ có những lo âu, lo ngại hoặc rắc rối về vấn đề nào đó, sợ hãi xuất hiện, hoặc các vấn đề về sự thân mật có thể đóng góp vào một mức độ thấp của kích thích và gây khó chịu hoặc đau đớn.

Tư vấn sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: TL Stress: Cơ sàn chậu rất nhạy cảm với stress. Vì vậy, căng thẳng, bị ức chế hoặc có vấn đề về tình cảm và tâm lý với bạn tình nam có thể dẫn đến đau khi giao hợp, kèm theo thiếu sự kích thích có hiệu quả. Khi đó người phụ nữ không hứng phấn tình dục.



Không đủ bôi trơn: Điều này thường là kết quả của màn dạo đầu chưa đủ. Thiếu chất bôi trơn cũng thường gây ra bởi sự sụt giảm lượng estrogen sau khi mãn kinh, sau khi sinh con hoặc trong thời gian cho con bú. Ngoài ra, một số thuốc được biết là ức chế ham muốn hoặc kích thích, có thể giảm bôi trơn và làm cho quan hệ tình dục gây đau đớn. Chúng bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp, thuốc an thần, kháng histamin…

Yếu tố bệnh lý:

Khi người phụ nữ gặp một vấn đề gì về sức khỏe, trong đó hay gặp là những vấn đề viêm nhiễm phụ khoa thì quan hệ tình dục khiến cho phụ nữ đau đớn. Trong đó nhiễm khuẩn âm đạo do giang mai, ký sinh trùng, nấm,… cũng có thể gây đau khi giao hợp. Những vi khuẩn và ký sinh trùng này làm cho thành âm đạo bị viêm. Khi mắc bệnh, âm hộ thường có những biểu hiện ra khí hư có màu khác thường ví dụ như nếu viêm nhiễm âm đạo do nấm làm cho dịch âm đạo đặc lại, dai dính, cũng có thể hơi lỏng nhưng không có mùi, âm hộ và niêm mạc âm đạo thường đỏ, rất ngứa. Nếu viêm âm đạo do loạn khuẩn thể hay gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Thường ra khí hư có màu trắng như sữa và mỏng, có mùi hôi như mùi cá ươn, càng rõ hơn sau quan hệ tình dục.

Một số bệnh khác bao gồm: màng trong dạ con, bệnh viêm vùng chậu, sa tử cung, tử cung retroverted, u xơ tử cung, viêm bàng quang, hội chứng ruột kích thích, trĩ và u nang buồng trứng cũng có thể khiến phụ nữ đau khi giao hợp.

Một số nữ cảm thấy đau phía sâu trong vùng tiểu khung lúc giao hợp. Đau như thế có thể do rách những dây chằng nâng đỡ tử cung. Vết rách có thể do sinh đẻ hoặc do chấn thương khi bị cưỡng bức. Cũng có người chỉ bị đau trong một số tư thế giao hợp nhất định… gây đau khi giao hợp.

Chấn thương hoặc bị dị ứng: Điều này bao gồm tổn thương hay kích thích từ một tai nạn, phẫu thuật vùng chậu, cắt bao quy nữ, rạch âm hộ hoặc một bất thường bẩm sinh. Phản ứng với các sản phẩm kiểm soát sinh. Có thể có một phản ứng dị ứng với xà phòng, thạch hoặc cao su…

Ngoài ra, các nguyên nhân khác như: Tình trạng mỏng đi của thành âm đạo, thường hay xảy ra nhất ở phụ nữ ngoài 50 tuổi. Vì sự suy giảm hormon nữ, thành âm đạo có thể nứt nẻ, chảy máu và dễ dàng bị kích thích. Trong những trường hợp này, nên dùng kem bôi âm đạo để làm cho niêm mạc âm đạo có độ nhờn.

Đau gần lỗ ngoài của âm đạo có thể do một màng trinh chưa rách hoặc tổ chức đã thành sẹo của một vết rách cũ khi sinh con trước đây. Đôi khi âm vật trở nên ngứa ngáy vì những chất tích tụ dưới mũ của âm vật. Trong khi giao hợp, mũ của âm vật có thể bị lật ra và gây đau ở khu vực âm đạo.

Cũng có thể cảm thấy đau ở lớp cơ của âm đạo. Nếu người phụ nữ có giao hợp sau một thời gian dài kiêng thì có thể cảm thấy đau âm ỉ ngay ngày hôm sau, các lần giao hợp sau cũng thấy đau.

Cần làm gì?

Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra sức khỏe cho cả phụ nữ và đối tác, nhất là các bệnh về sinh dục và tiết niệu. Nếu có trục trặc thì cần phải điều trị dứt điểm. Chú ý, không nên quan hệ khi đang điều trị bệnh cấp tính ở đường sinh dục hay tiết niệu. Nếu kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì bất thường thì hãy kiên trì dành thời gian để bình thường hoá và khơi dậy cảm xúc cho nhau.

Tuy nhiên, nếu đau kéo dài cần hỏi ý kiến thầy thuốc. Nhiều khi cảm giác đau đó là dấu hiệu ban đầu của một bệnh thực thể, cần theo dõi thường xuyên. Ví dụ, rất có thể bị nhiễm khuẩn âm đạo và chỉ cảm thấy đau khi giao hợp. Nếu không giao hợp, có lẽ người phụ nữ không bao giờ biết mình bị nhiễm khuẩn âm đạo. Trong một số ít trường hợp, bắt buộc phải cần đến sự hỗ trợ của thuốc và bác sĩ tâm lý nếu phụ nữ mắc thêm chứng trầm cảm.