Phụ nữ có nguy cơ tử vong sớm khi sử dụng kháng sinh lâu dài

Nghiên cứu cho thấy những người được kê toa kháng sinh với liều kéo dài từ 2 tháng trở lên có nguy cơ tử vong do bệnh tim lên đến 58% và nguy cơ tử vong tổng thể lên tới 27%.

Phát hiện này được đưa ra một tháng sau khi Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo người tiêu dùng khỏi loại thuốc kháng sinh đặc biệt được bán dưới nhãn hiệu Biaxin, dùng để điều trị nhiều chứng bệnh về da, tai, xoang và phổi. Loại thuốc này được cho là có liên quan đến các vấn đề tim có thể gây tử vong.

Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên định lượng lượng kháng sinh ảnh hưởng đến lớp lót thành ruột và sức khỏe tim mạch.

Mặc dù những nghiên cứu trước đây cho thấy việc sử dụng kháng sinh có thể dẫn đến sự thay đổi lâu dài của vi khuẩn đường ruột nhưng có vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra mối nguy hại của sự thay đổi này.

Sử dụng kháng sinh với liều kéo dài từ 2 tháng trở lên có nguy cơ tử vong do bệnh tim lên đến 58% Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Lu Qi, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Tulane, nói: "Các thay đổi về vi sinh vật trong ruột có liên quan đến nhiều chứng rối loạn đe dọa tính mạng, chẳng hạn như các bệnh về tim mạch và một số loại ung thư. Phơi nhiễm với kháng sinh ảnh hưởng đến sự cân bằng và thành phần của vi khuẩn trong ruột, ngay cả sau khi ngừng dùng kháng sinh. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu rõ hơn cách dùng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến những nguy cơ bệnh mãn tính và tử vong".



Trong một nghiên cứu hợp tác với Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, Qi dẫn đầu một nhóm nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu kéo dài từ năm 2004 đến mùa hè 2012 với sự tham gia của 37.510 phụ nữ trên 60 tuổi không mắc bệnh tim và ung thư khi bắt đầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng kháng sinh có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt là nếu thời gian sử dụng thuốc kéo dài. Điều này đúng ngay cả sau khi đã tính đến các yếu tố khác như chế độ ăn kiêng, béo phì, các loại thuốc khác và lối sống.

Những phụ nữ sử dụng kháng sinh trong hai tháng hoặc lâu hơn có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào (trừ ung thư) cao hơn 27% so với những người không dùng kháng sinh. Đặc biệt, thời gian sử dụng thuốc dài hơn hai tháng làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim lên 58%.

Nguy cơ tử vong vẫn cao hơn nếu những phụ nữ này có tiền sử sử dụng kháng sinh ở độ tuổi trung niên.