Phụ nữ 30 áp dụng nguyên tắc ăn uống dưỡng nhan này, lão hoá cũng phải "bỏ chạy"

Cuốn sách Stop Aging, Start Living (Chặn đứng lão hóa, bắt đầu sống) của tác giả Jeannette Graf được rất nhiều phụ nữ yêu mến.Trong cuốn sách này, chuyên gia làm đẹp Jeannette Graf đã chỉ ra cho phụ nữ thấy những thay đổi có thể cảm nhận được trên làn da khi bước vào tuổi 30 như khô hơn, nếp nhăn sâu và rõ hơn, vết thương khó lành hơn và da sậm màu lâu hơn trước khi tiếp xúc với ánh nắng.

Những thay đổi này ai cũng gặp phải kể cả những người có sức khỏe tốt và chăm sóc da kỹ lưỡng. Nếu không chú ý chăm sóc da đúng cách khi ở độ tuổi 30+ thì nhan sắc sẽ “xuống cấp” trầm trọng đó nhé!

Chế độ ăn uống sau đây có lẽ sẽ là lời khuyên hữu ích dành cho bạn để đẩy lùi nguy cơ lão hóa sớm.

Ăn nhiều rau củ quả

Bổ sung rau xanh vào chế độ ăn uống là việc mà hầu như tất cả chuyên gia sức khỏe đều khuyên bạn nên áp dụng. Trong các loại rau xanh chứa nhiều vitamin E, lycopene, flavonoid cùng nhiều chất chống ô xy hóa khác. Đây là các dưỡng chất làm nhiệm vụ duy trì sự tươi trẻ cho làn da. Bên cạnh đó, những chất dinh dưỡng nói trên cũng góp phần vào việc phòng chống ung thư và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, một số loại rau củ quả khác như bông cải xanh, cà chua, khoai lang còn chứa carotene, lycopene, polyphenol… tốt cho sức khỏe. Để giúp các món ăn hằng ngày phong phú đa dạng, bạn có thể kết hợp theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn dùng salad trộn, canh hầm rau củ…

Tăng cường bổ sung vitamin C

Vitamin C là “thần dược” mang đến sự khỏe mạnh cho làn da với khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, thúc đẩy quá trình tạo collagen, làm sáng da an toàn và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

Các nàng có thể bổ sung vitamin C bằng viên thực phẩm chức năng, các serum vitamin C cho da… nhưng tốt hơn hết vẫn là dung nạp các loại trái cây giàu vitamin C như kiwi, bưởi, dâu tây, cam chanh…

Uống nhiều nước

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là lời khuyên cho những ai muốn có làn da đẹp, đủ độ ẩm và căng mịn cho dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Bổ sung đủ lượng nước cần thiết góp phần giúp thanh lọc cơ thể, làm da dẻ trẻ trung và mịn màng, có sức sống hơn.

Bổ sung can xi và vitamin D

Theo các nghiên cứu sức khỏe, phụ nữ thường bị loãng xương sớm hơn đàn ông. Do vậy, việc bổ sung canxi và vitamin D là rất cần thiết để duy trì hệ xương khớp chắc khỏe. Từ đó, cơ thể vẫn dẻo dai, linh hoạt, giúp bạn thoải mái hoạt động dù ở độ tuổi nào đi nữa. Nguồn cung cấp canxi dồi dào đến từ các loại thực phẩm như sữa, sữa chua, phô mai, đậu hũ… Mặt khác, hãy cố gắng tập thể dục hoặc đi bộ vào sáng sớm để cơ thể hấp thu vitamin D.

Làm bạn với trái cây

Trái cây chứa hàm lượng chất xơ khá cao rất tốt cho sức khỏe. Chất xơ không hòa tan thúc đẩy hoạt động nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Ngược lại, chất xơ hòa tan liên kết với chất béo và cholesterol giúp ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiểu đường, giảm cholesterol xấu và tình trạng gan nhiễm mỡ. Một số loại trái cây dưỡng da giữ dáng mà bạn nên biết là dâu tây, bơ, cam, kiwi, táo…

Ăn vặt lành mạnh

Ở nhiều thời điểm trong ngày, cơn thèm ăn kéo đến khiến bạn cảm thấy lưỡng lự không biết nên chọn món ăn nào để “lấp đầy” bụng nhưng không ảnh hưởng cân nặng. Điều bạn cần lưu ý là hạn chế đồ chế biến sẵn, đồ ngọt hoặc thực phẩm nhiều đường. Ngược lại, hãy chọn lựa thực phẩm tự nhiên với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Thay vào đó, bạn có thể dùng một số món ăn nhẹ như sữa chua, các loại hạt, trái cây… Thói quen này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tăng cường thực phẩm có chứa collagen

Như bạn đã biết, collagen là yếu tố quan trọng giúp duy trì nét thanh xuân của phụ nữ. Cung cấp collagen cho cơ thể là cách tốt nhất để tăng cường liên kết giữa các tế bào da, giữ cho làn da săn chắc và đàn hồi. Có rất nhiều cách để bạn bổ sung collagen vào cơ thể. Chẳng hạn như nước ép hoa quả (dâu tây, bơ, cà chua), thực phẩm giàu collagen (thịt gà, các loại hạt, thịt bò, cá béo) hoặc nước uống/ viên uống collagen…

*Title do Kiến Thức biên tập lại