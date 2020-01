Phong cách thời trang cực gợi cảm của nữ giám khảo cuộc thi hoa hậu "chui"

Ngày 5/1, cuộc thi Miss Global Her Beauty do công ty của Ngọc Trinh làm CEO đứng ra tổ chức đã bị Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra đột xuất và xác nhận, đây là cuộc thi hoa hậu chui vì không có giấy phép tổ chức cũng như chưa có bất kỳ một thông báo nào cho Sở. Một trong thành viên ban giám khảo của cuộc thi chui này chính là Huyền Lizzie. Cô diện trang phục đầy cá tính và gợi cảm khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi. Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) là hot girl Hà thành đời đầu, được chú ý khi lọt top 5 Miss teen 2009. Mới đây, nữ diễn viên xác nhận việc ly hôn chồng sau 4 năm chung sống. Nếu như ngày trước, Huyền Lizzie được mệnh danh là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp không tuổi, luôn trung thành với phong cách đáng yêu thì khoảng thời gian gần đây, cô "lột xác" sang phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ. Gần chạm ngưỡng 30 tuổi, hot girl Hà thành được dân mạng khen ngợi vẻ đẹp chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Những kiểu váy ôm sát làm nổi bật các đường cong quyến rũ của Huyền Lizzie. Bà mẹ một con thường xuyên khoe sắc vóc với váy áo hai dây gợi cảm. Trang phục hai dây giúp cô nàng khoe vòng một và làn da trắng nõn. Sau khi ly hôn, Huyền Lizzie vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ về sắc vóc và gu thời trang gợi cảm của mình. Huyền Lizzie vô cùng quyến rũ với váy hai dây hở lưng gợi cảm.Phong cách thời trang đường phố của Huyền Lizzie cũng rất thu hút giới trẻ học hỏi. Với vòng hai nhỏ nhắn nên Huyền Lizzie chuyên ăn diện teen hết nấc với nào là mốt crop top khoe eo thon hay hack tuổi với đủ các kiểu sneakers hầm hố... Áo hai dây với quần jean rách hầm hố khiến bà mẹ một con vừa cá tính vừa gợi cảm. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

