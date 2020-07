Phở Việt Nam lọt top 11 món mì đặc sản nổi tiếng thế giới

Phở Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với du khách quốc tế bởi phần nước dùng hầm đậm đà từ xương bò hòa quyện cùng những lát thịt bò tái dai dai và mùi hương đặc trưng của các loại rau thơm. Ngoài phở, trang Insider còn giới thiệu 10 món mì đặc sản nổi tiếng nhất ở các quốc gia khác. Udon (Nhật) là một loại mì sợi dày được làm từ bột mì, thường được ăn nóng trong phần nước dùng làm từ làm từ dashi, nước tương, và sốt mirin. Món ăn được bày biện cùng hành lá xắt nhỏ bên trên và nhiều nguyên liệu khác nhau tuỳ khẩu vị từng người. Pad See Ew là tên món mì truyền thống nổi tiếng của Thái Lan, thường được làm bằng những sợi mì gạo thả vào chảo nóng với nước tương đậm màu nâu đen, có thể ăn kèm với rau và nhiều loại tôm, thịt. Cacio e pepe (của Ý) là tên một món mì ống làm từ tonnarelli – sợi mì làm từ trứng có vẻ ngoài khá giống với spaghetti. Nước sốt cho món ăn chỉ có ba thành phần: phô mai cacio, nước mì ống và hạt tiêu đen. Chow mein là một món mì xào khá phổ biến ở Hong Kong, thường được ăn kèm cùng các loại thịt và rau khác nhau. Japchee là tên món miến xào nổi tiếng của Triều Tiên, bao gồm các nguyên liệu cơ bản như cà rốt thái mỏng, hành tây, rau chân vịt, nấm, thịt bò. Tất cả sẽ được xào cùng dầu mè, xì dầu, ớt và một ít hạt vừng rang. Laksa là món bún nước phổ biến ở Singapore, Malaysia và Indonesia. Nó bao gồm các thành phần chính như: bún sợi to, chả cá, đậu phụ, giá đỗ, trứng, thịt gà, tôm, sò huyết… và phần nước dùng được nấu từ dừa hoặc me chua. Saimin làm từ bột mì pha trứng được sáng chế tại Hawaii (Mỹ). Nó có nguồn gốc từ 3 quốc gia khác nhau là Nhật Bản, Trung Quốc và Philippines. Vị của saimin khá giống với ramen với phần nước dùng dashi cùng hành lá, chả cá, thịt hộp… Ở Philippines, người ta rất thích ăn spaghetti với lớp nước sốt cà chua có vị ngọt đặc trưng, thường kết hợp thêm sốt chuối và xúc xích. Kushari (koshari) là một món ăn đường phố nổi tiếng của Ai Cập. Các nguyên liệu chính bao gồm gạo, đậu lăng, đậu xanh, mì ống, phủ lên trên là lớp sốt cà chua, giấm tỏi và hành phi. Tallarines verdes là tên món mì truyền thống của đất nước Peru. Nó thực chất là mì spaghetti của Ý được phủ lên lớp nước sốt màu xanh đặc trưng làm từ rau chân vịt xay nhuyễn. Món "mì xanh" này có vị ngọt đặc trưng như kem.

